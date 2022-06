Bolletta troppo cara? Ecco l’alternativa definitiva al condizionatore | E’ economico ed efficace

Con l’arrivo dell’estate è necessario proteggersi dall’eccessivo caldo. Ma come fare a rinfrescare l’aria senza spendere cifre esorbitanti per l’energia elettrica? I condizionatori e i ventilatori sono gli alleati della bella stagione, ma il consumo è veramente esagerato. Esiste però un elettrodomestico in grado di sostituire il condizionatore. Ecco qual è.

In ogni casa e ufficio il condizionatore è praticamente acceso tutto il giorno. Un’operazione necessaria per salvarci dall’eccessiva calura estiva. È vero anche, però, che questi elettrodomestici necessitano di una accuratissima manutenzione e, soprattutto, producono un consumo energetico elevatissimo.

Condizionatore, la manutenzione e il costo diventano proibitivi

Prima di riaccendere dopo quasi un anno i condizionatori, è fondamentale effettuare una pulizia approfondita dei filtri e dei meccanismi interni. Serve per evitare il diffondersi di pericolosissimi batteri che si annidano durante i periodi di inattività. Sono microrganismi molto infettivi che possono creare anche patologie respiratorie importanti.

E’ indubbio anche che, tenendo acceso il condizionatore o il ventilatore per almeno 12 ore giornaliere, la spesa della bolletta energetica lievita inevitabilmente. Da una stima fatta si è determinata la spesa mensile che scaturisce dall’utilizzo di questi elettrodomestici. Sono circa 160 € che si vanno a sommare alle altre spese familiari diventando così un fardello molto pesante.

Una valida alternativa è l’utilizzo di un deumidificatore che, però, comporta un lato negativo per la nostra salute. È importante, infatti, che l’aria che respiriamo sia umidificata per prevenire l’insorgenza di infezioni virali e batteriche.

L’alternativa al condizionatore: il raffrescatore evaporativo

Esiste quindi una validissima alternativa al condizionatore e al ventilatore: si tratta del raffrescatore evaporativo. Le sue caratteristiche sono molto simili ad un ventilatore, ma a differenza di quest’ultimo, il raffrescatore riesce anche ad abbassare la temperatura dell’aria. Caratteristica molto importante é che questo elettrodomestico è molto più economico rispetto ad un condizionatore sia per quanto riguarda l’acquisto sia per i consumi.

Ha la forma di una torretta con all’interno un ventilatore che veicola l’aria attraverso dei contenitori di acqua molto fredda o da addirittura ghiacciata. L’aria passa in un primo momento attraverso un filtro che elimina la polvere, poi attraverso il ghiaccio ed infine esce ad una temperatura gradevolissima.

È un elettrodomestico molto utile è adatto per questo periodo nel quale tutti noi stiamo facendo i conti con i continui rincari. È sufficiente aggiungere del ghiaccio o dell’acqua freddissima ogni volta che questa si consuma. Il consumo elettrico è veramente ridotto e il risultato è molto piacevole.

E’ possibile, infine, inserire all’interno della vaschetta del liquido, delle essenze profumate in modo da aromatizzare gli ambienti della casa. Il costo per l’acquisto di questo elettrodomestico è ridottissimo, si aggira intorno alle decine di euro, ed è per questo che, siamo certi, il raffrescatore evaporativo diventerà presto il valido sostituto ai più costosi condizionatori.