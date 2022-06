Fabrizio Corona, ci “ricasca” | Quello che ha dichiarato ha lasciato tutti a bocca aperta

Successo e carcere: un uomo problematico, che sembra non imparare dai propri errori. Ma questa decisione spiazza tutti

Ogni cosa che lo riguarda, diventa notizia. E questo Fabrizio Corona lo ama, lo adora. Che si parli male di lui, purché se ne parli. Questa volta, arriva una novità importante nella sua vita. Lo cambierà definitivamente?

E’ il personaggio divisivo per eccellenza. Per qualcuno un approfittatore, che ricattava i vip. Per qualcun altro un perseguitato dalla giustizia, che ha pagato, anche fin troppo caramente, il suo conto con la giustizia. Ogni uscita pubblica di Fabrizio Corona genera dibattiti e scontri.

Ex partner e amministratore dell’azienda “Corona’s”. Fabrizio Corona diventa famoso come paparazzo di lusso. Probabilmente il più celebre d’Italia, dato che diventa ospite ricorrente in numerosi programmi televisivi. Ma, ben presto, la sua stella cade con una serie infinita di procedimenti giudiziari. Tutto inizia con la cosiddetta inchiesta “Vallettopoli”.

Per anni sposato con la modella Nina Moric, altrettanto trasgressiva. L’ex modella croata, naturalizzata italiana, infatti, più volte è finita sulle prime pagine dei giornali scandalistici. Anche lei fu coinvolta nell’inchiesta “Vallettopoli”, ma tutte le accuse di riciclaggio caddero in poco tempo.

Come detto, Fabrizio Corona subisce numerosissimi processi per reati che vanno dalla truffa al riciclaggio e altri reati tributari, passando per la corruzione e la diffamazione. Alla fine viene condannato a 13 anni e 2 mesi per diversi reati continuati. Entra ed esce dal carcere, anche a causa di alcune patologie che richiedono cure specifiche.

Fabrizio Corona si (ri)sposa

Insomma, parliamo di un uomo problematico, che sembra non imparare dai propri errori. Una di quelle personalità egocentriche e trasgressive, che sembra quasi alimentarsi delle polemiche. Talvolta dell’odio da parte della gente. Ma questa volta, speriamo davvero che l’ex paparazzo possa aver messo definitivamente la testa a posto.

Corona ha infatti annunciato che si sposerà a settembre. Ebbene sì, dopo una vita passata all’insegna degli eccessi, il fotografo dei VIP potrebbe aver messo la testa a posto.

A rubargli il cuore, la bella Sara Barbieri, 22enne e, quindi, di 26 anni più giovane di lui: “Ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita” ha detto in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”.

I due si sono conosciuti circa un anno fa e da quel momento sono inseparabili. Stando alle parole di Corona, si tratta veramente di un amore importante: “Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio”. E noi, ovviamente, dopo tante vicissitudini, gli auguriamo ogni felicità.