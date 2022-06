Fedez, c’era grande attesa ma.. ha deluso tutti | Nessuno se lo aspettava

È uscita proprio in questi giorni l’ultima hit estiva di Fedez, Dolce vita. Il featuring con Tananai e Mara Sattei è già in testa a tutte le classifiche nazionali, ma il rapper contemporaneamente ha deluso i suoi fan. Un annuncio che il pubblico non si aspettava e che è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

E’ il momento d’oro di Fedez. La sua rinascita dopo il terribile momento che ha passato quest’inverno. In tutte le radio passa costantemente il suo ultimo pezzo, Dolce vita, e proprio in questi giorni sono iniziate le audizioni di X Factor del quale Fedez é nuovamente giudice.

Fedez e la sua famiglia, le loro giornate condivise con i fan

Siamo abituati a seguire tutte le vicende della famiglia Ferragnez tramite i social. Ogni loro spostamento, nuovo progetto o vicissitudine familiare viene condivisa con milioni e milioni di fan. L’ultimo dolce e divertente momento familiare condiviso sui social riguarda un apprezzatissima incursione di Chiara, Leone e Vittoria all’interno degli studi dove si stava registrando X Factor.

La famiglia si è riunita in un momento di lavoro del papà. Il pubblico è andato in visibilio alla vista di Chiara e dei due dolcissimi bambini. Vittoria è stata la star del momento poiché, dopo aver mosso i suoi primi passi di fronte a così tanta gente, ha richiesto con il gesto delle manine un applauso ovviamente concessole.

Ma Federico Lucia, in arte Fedez, é sempre sulle testate di gossip e attualità. Ultimamente è rimbalzata la notizia di un suo scontro con l’altro giudice del talent, Ambra Angiolini. Notizia prontamente smentita dagli interessati che, tramite un video su Instagram, si mostrano in sintonia perfettamente improvvisando una coreografia del più grande successo di Ambra, T’appartengo.

Fedez, la delusione dei suoi fan nell’apprendere la notizia

E’ degli ultimi periodi la notizia bomba che il rapper ha diffuso sempre attraverso i suoi canali web. Un imprevisto e apprezzatissimo ricongiungimento con il suo collega e amico J ax. I due erano stati protagonisti di una brutta rottura professionale e affettiva.

Solo qualche settimana fa hanno annunciato che saranno nuovamente insieme per un progetto di solidarietà che coinvolge anche la loro città, Milano; ma in occasione del suo ricongiungimento con il collega, Fedez ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. Una delusione che ha spiazzato il pubblico.

Fedez e J ax hanno utilizzato un video su Instagram per comunicare che, nonostante il loro ricongiungimento, non sono pronti, ancora, per una hit estiva insieme. Il pubblico evidentemente aspettava solo questo e non ha reagito bene alla notizia. Non resta, quindi, che attendere nuovi sviluppi della storia, ma sicuramente i due non deluderanno nuovamente i fan.