Paolo Del Debbio, avete mai visto la sua ex moglie? Anche lei nel mondo dello spettacolo

Paolo Del Debbio è uno dei conduttori più seguiti dagli spettatori. In passato si è sposato con una donna altrettanto nota ed impegnata nel mondo dello spettacolo. Scopriamo di chi si tratta.

Conduttore, giornalista e politico, Paolo Del Debbio è un volto molto seguito dagli spettatori. Apprezzato per la conduzione di programmi politici e di approfondimento, è salito alla ribalta nel 2004 con la trasmissione “Secondo voi”.

Nel 2010, invece, è diventato il conduttore del talk show “Mattino Cinque” insieme alla celebre Federica Panicucci. Ha poi condotto un altro talk show concentrato sulla politica, ovvero “Quinta colonna”, riconosciuto come uno dei programmi più visti all’epoca, e seguito dal rotocalco di approfondimento “Dalla vostra parte”. Dal 2019 è il volto di un nuovo talk show, “Dritto e rovescio”.

Diventato giornalista nel 2001, in passato Del Debbio ha collaborato con “Il Giornale” mentre più recentemente ha iniziato a collaborare con “La Verità” e “Panorama”. Alla sua carriera da giornalista e conduttore televisivo ha affiancato quella politica, promuovendo la fondazione di Forza Italia nel 1994.

Del Debbio è stato sposato per molti anni con una donna altrettanto nota ed impegnata nel mondo dello spettacolo: stiamo parlando dell’imprenditrice Gina Nieri.

Chi è Gina Nieri

Come l’ex marito, anche Gina Nieri lavora nel campo della televisione. Dopo essersi laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Pisa, si è specializzata in Giornalismo e Comunicazione di massa alla Luiss.

La sua carriera ha avuto inizio nel 1977, anno in cui è diventata presidente di RTI, per poi entrare in Fininvest in qualità di responsabile dei rapporti con le associazioni d’impresa.

L’imprenditrice fa parte del consiglio amministrativo della Mediaset, anche in Spagna, ed attualmente si occupa della Divisione Affari Istituzionali. A partire dal 2019 è diventata presidente del CERRE (sigla che sta per Centre on Regulation in Europe).

Nel corso della sua carriera costellata dai successi, la Nieri è riuscita a raggiungere posizioni di prestigio diventando una figura molto importante nel campo della televisione e collaborando con una delle principali emittenti del paese.

Tornando alle nozze con Del Debbio, la coppia ha avuto due figlie – Maddalena (nata nel 1989) e Sara (nata nel 1992) – prima della separazione. Tra i due continuano ad esserci buoni rapporti e Del Debbio ha affermato di nutrire una grande stima nei confronti della ex moglie, dotata di una forte determinazione e vista come un punto di riferimento dalle figlie.

Il conduttore è molto riservato sulla sua vita sentimentale e, nonostante le ipotesi relative ad una sua “nuova fiamma”, non ci sono informazioni al riguardo. Lo stesso vale per la Nieri, la quale non si è mai sbilanciata dando particolari informazioni.