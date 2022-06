Addio ai prodotti chimici per lavare gli indumenti | Puoi risparmiare una fortuna con questo comune “ingrediente”

Quanti bucati facciamo ogni settimana? montagne di panni da lavare ma non sempre quello che tiriamo fuori dalla nostra lavatrice ci soddisfa. Macchie, capi maleodoranti ed a volte infeltriti ci rovinano la giornata e immediatamente cerchiamo di trovare rimedi, il più delle volte costosi, sugli scaffali dei vari negozi.

Tutti noi abbiamo voglia di indossare capi di abbigliamento puliti, profumati e morbidi come appena comprati e spesso utilizziamo una miriade di prodotti, suggeriti anche dalle pubblicità, affinché i nostri panni siano perfettamente candidi.

Molto spesso però troviamo all’apertura del cestello delle brutte e puzzose sorprese…la maggior parte di noi usa prodotti che rendono il bucato profumato e morbido come desideriamo ma, non sempre si trova il prodotto adatto e molto spesso questi prodotti potrebbero contenere agenti chimici che, con l’ andare del tempo, possono nuocere alla nostra salute, a quella dei nostri figli ma soprattutto a quelle persone che hanno problemi di allergie alla pelle, sensibile ad alcuni componenti racchiusi in questi prodotti.

Un ingrediente economico e naturale ci viene in aiuto

Allora, senza perdere troppo tempo fra gli scaffali per la scelta di prodotti sempre diversi, possiamo utilizzare un ingrediente che sicuramente abbiamo nelle nostre cucine: il sale grosso. Sembra impossibile eppure ci sono mille modi di utilizzarlo ed uno di questi è proprio in lavatrice.

Premettiamo, una lavatrice che lavora molto con i detersivi si sporca e di conseguenza non laverà i nostri panni nel migliore dei modi poiché su di loro si attaccheranno residui precedenti o macchie di calcare. Quindi, tenere pulita la nostra lavatrice, avrà un doppio vantaggio: un buon bucato fresco e profumato e una vita più lunga dell’elettrodomestico.

Il miglior modo per pulire la lavatrice è quello di inserire nel cestello 1 kg di sale grosso ed avviare un programma ad alta temperatura che lo farà sciogliere portando via calcare e residui precedenti.

Infatti tutti questi residui di sporco, accumulati nel tempo, saranno rimossi sia dal cestello che dai tubi. Possiamo utilizzare quindi, per i nostri capi, il sale grosso per renderlo più morbido grazie alla sua capacità di rendere l’ acqua meno calcarea.

Vediamo come lavare i nostri panni con il sale grosso

Prima di inserire i nostri abiti all’ interno della lavatrice possiamo versare direttamente nel cestello 2 cucchiai di sale grosso. Questo conferirà ai nostri capi morbidezza e brillantezza. Se vogliamo un effetto sbiancante, basterà aggiungere del sale grosso con i vestiti da trattare in una bacinella in ammollo per qualche ora e poi procedere con i lavaggio in lavatrice; avremo così l’ effetto desiderato!