Andrea Delogu, la passeggiata notturna con il famosissimo collega | Inutile nascondersi, il video li “incastra”

Andrea Delogu é la grande rivelazione televisiva degli ultimi tempi. Da poco separata con l’attore Francesco Montanari, nell’ultima apparizione é insieme ad un famosissimo e bellissimo collega. I due l’hanno combinata grossa e non si possono più nascondere.

Andrea è arrivata alle vette del successo in pochissimo tempo. Il suo talento e la sua predisposizione per lo spettacolo l’hanno fatta diventare un volto richiestissimo del piccolo schermo. In queste ore, però, è uscito un video che la “incastra” accanto ad un sex symbol del mondo dello spettacolo.

Andrea Delogu, in poco tempo arrivata alle vette del successo

Andrea è partita dalla radio dove, insieme alla collega Silvia Boschero, ancora conduce il programma di intrattenimento pomeridiano La versione delle due. Ma il suo carisma e la sua presenza scenica l’hanno portata rapidamente davanti a riflettori del piccolo schermo ed oggi Andrea è una delle più brave conduttrici emergenti.

La Delogu è una donna dalle mille risorse e oltre ad essere un’attrice, una conduttrice radiofonica e televisiva è anche una bravissima scrittrice. Ha pubblicato, per il momento, tre romanzi, uno dei quali dedicato alla dislessia, disturbo diagnosticatole in tardissima età.

Ha un passato particolare alle spalle poiché cresciuta nella comunità di San Patrignano. Suo padre infatti, in un primo momento accolto per problemi di dipendenze, è diventato poi l’autista di Muccioli e per questo ha cresciuto i suoi figli all’interno del villaggio.

È stata sposata a lungo con l’attore Francesco Montanari. La loro relazione era condivisa senza filtri con i tantissimi follower di entrambi. Quasi quotidianamente la showgirl e il marito pubblicavano video insieme; i due sembravano una coppia indissolubile. Ma evidentemente qualcosa e andato storto e, tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo, è arrivata la notizia inaspettata: Francesco e Andrea si sono separati definitivamente.

Nonostante abbiano voluto tenere riserbo riguardo alla loro situazione sentimentale ad Andrea sono stati attribuiti numerosi flirt più o meno veritieri. La bella conduttrice non si è mai espressa a riguardo anche se nell’ultimo periodo non è più riuscita a nascondere la relazione con il modello Luigi Bruno di qualche anno più giovane di lei.

La passeggiata notturna con Stefano De Martino

Ma nel video che pubblica sui social appare accanto a Stefano De Martino. Andrea e il ballerino passeggiano per piazza del Popolo alla luce della luna. La complicità tra i due è grande.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Parlano con entusiasmo del prossimo evento che dovranno condurre proprio da quella fantastica piazza. Si fanno un po’ prendere la mano e con un gesto maldestro creano un blackout che spegne tutte le luci. Cercano di nascondersi ma ormai è troppo tardi.

Ovviamente è solo una sketch per pubblicizzare il concerto che condurranno in onda su Radio due e Rai due, Tim Summer Hits al quale parteciperanno moltissime star nazionali ed internazionali. Al pubblico non resta che attendere.