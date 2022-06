Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, la crisi tenuta nascosta | La paura del conduttore di perderla

Trovare coppie che sanno resistere al tempo che passa è ormai sempre più raro, a maggior ragione nel mondo dello spettacolo, dove le tentazioni possono essere più frequenti. Le eccezioni fortunatamente non mancano e una di queste è rappresentata dal caso di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini.

Esssere felici e innamorati nonostante siano passati anni dal primo incontro non è così impossibile. Gli esempi di questo tipo comprendono anche alcuni personaggi dello showbiz che noi abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare. Tra questi ci sono Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, insieme ormai da più di vent’anni e con due figli che adorano entrambi, Mia e Orlando.

Tutto tra loro è nato in modo casuale, grazie a un colpo di fulmine e a un piccolo “aiuto” dal destino: “Tra me e Flavio c’è stato un colpo di fulmine al primo sguardo – aveva raccontato lei in un’intervista –. È stato un incontro di quelli che ti cambiano la vita per sempre. Non finirò mai di ringraziare mia cugina. La prova che davvero il destino può essere imprevedibile e rimescolare le carte del tuo futuro”.

È stata infatti la cugina dell’ex letterina a trascinarla a una serata in cui avrebbe conosciuto il suo grande amore, fresco della partecipazione al “Grande Fratello”.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: una coppia che fa sognare ma…

A confermare il peso del destino c’era stato anche un incontro particolare che i due hanno fatto in occasione di un viaggio a Dubai. Quell’uomo, infatti, sosteneva di parlare con gli angeli e aveva voluto fare una previsione sul loro futuro: “Ci disse tantissime cose che sono poi accadute – hanno raccontato entrambi –. Lui ci ha detto infatti che ci saremmo sposati e che avremmo avuto dei figli. In quel momento non gli abbiamo creduto particolarmente, fino a che non ci ha parlato di una collana che Flavio mi aveva regalato per il mio compleanno e che in quel momento io non avevo”.

La proposta di matrimonio da parte dell’ex gieffino non è tardata evidentemente ad arrivare, così come la costruzione della loro bellissima famiglia.

Anche per questa coppia, però, non sono mancati i momenti difficili, ma sono stati proprio questi che li hanno resi più uniti. L’ex ragazza di “Non è la Rai”, infatti, qualche anno fa ha perso un figlio, ma ha potuto contare sul pieno appoggio del marito: “Oggi un matrimonio lungo è una stranezza, ma noi ci sentiamo una cosa sola – hanno raccontato a ‘Verissimo’ -. Ogni successo di uno lo è anche per l’altro. A volte può capitare che ci siano delle interruzioni volontarie. Ti rimane un vuoto, ma abbiamo due figli che contribuiscono a colmarlo”.

Forse non tutti lo sanno (entrambi sono ricercatissimi), ma anche loro in passato hanno rischiato di perdersi. Tutto risale al periodo del ritorno in Tv della Mancini, che aveva partecipato da concorrente a “L’Isola dei Famosi”.

Il conduttore di “Primo Appuntamento”, infatti, temeva che stare a lungo lontana da casa potesse cambiare le sue priorità e invece i due si sono riabbracciati e sono più felici che mai.