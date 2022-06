Ricordate i mitici ragazzi della 3’C? Ecco come sono diventati oggi i protagonisti

È stata una delle serie cult degli anni ’80 e ’90. Le numerosissime puntate de I ragazzi della terza C hanno riscosso un enorme successo attirando di fronte allo schermo milioni di telespettatori. Ma che fine hanno fatto i protagonisti del telefilm più famoso di quegli anni? Molti hanno cambiato decisamente vita.

È considerato uno dei primi telefilm italiani che ha aperto la strada a tante altre serie. Le puntate andarono in onda su Italia uno dal 1987 per i tre anni successivi. Ogni stagione contava 11 episodi sapientemente diretti Da Claudio Risi. Erano le vicende di un gruppo dei simpatici studenti alle prese con gli studi classici e le avventure amorose.

I protagonisti della serie, ieri e oggi

Ecco che cosa fanno oggi i protagonisti delle esilaranti puntate. Ricorderete tutti Chicco, Enrico Lazzaretti, il ripetente della classe. Era un leader che grazie al suo esuberante carattere trascinava tutti i membri del gruppo. L’interprete, Fabio Ferrari ha proseguito la sua carriera di attore e regista e ha lavorato con nomi importantissimi dello spettacolo del calibro di Ettore Scola, Pupi Avati e Carlo Vanzina.

C’era poi Bruno Sacchi, il ragazzone indifeso vittima degli scherzi della classe e del cinismo di alcuni professori. Il personaggio era interpretato da Fabrizio Bracconeri che negli anni a seguire ha avuto diverse esperienze cinematografiche, ma soprattutto ha conosciuto la grande celebrità entrando a far parte del cast di Forum.

Ricorderete poi Massimo Conti, il bello del gruppo che si contendeva con chicco l’amore della bellissima Sharon Zampetti. Massimo era interpretato da Renato Cestiè che dopo una breve carriera cinematografica si è lanciato in un‘attività imprenditoriale ed oggi gestisce una palestra a Roma. L’attrice che interpretava Sharon e l’ex modella Sharon Gusberti che, dopo aver sposato un imprenditore milanese oggi si dedica all’impegno di mamma e moglie.

Nel gruppo vi era anche un animo dark, Benedetta Valentini interpretata con grande talento da Nicoletta Elmi, nipote della famosa Maria Giovanna Elmi. Nicoletta oggi ha abbandonato il mondo dello spettacolo e ha intrapreso la carriera di logopedista. Negli anni ha adottato tre bambini colombiani.

Le secchione e il mitico professore di “Sacchi?… tre!”

Come in ogni classe che si rispetta vi erano le secchione, prese di mira dalla maggior parte dei compagni anche per l’aspetto fisico. Si chiamavano Elias e Tesini rispettivamente interpretate da Stefania d’Adda e Francesca Ventura. La prima oggi è un’attrice e regista, la seconda dopo qualche successo televisivo e cinematografico si è dedicata alla scrittura pubblicando tre libri.

E per finire c’era il professore di italiano che pronunciava indimenticabile frase “Sacchi?… tre!” accompagnata dal gesto con la mano. L’attore era Antonio Allocca morto nel 2013 dopo aver sofferto per molti anni del morbo di Alzheimer. E’ stato un grande interprete teatrale che ha lavorato con i più grandi dello spettacolo tra cui Eduardo De Filippo, Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio e Nanni Loi.