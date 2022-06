Wanda Nara, sdraiata abbronzata con quel costume che sparisce | Followers sconvolti

Wanda Nara, un volto conosciutissimo della televisione italiana e anche del calcio. E’ pronta più che mai all’estate tanto da aver già “scaldato” le temperature che girano attorno a lei.

Wanda Nara, attrice e showgirl argentina famosa sia in Italia che nel resto del mondo. Soprattutto agli occhi degli appassionati di calcio, dato che stiamo parlando della moglie e procuratrice sportiva di Mauro Icardi, ex calciatore dell’Inter e attuale attaccante del Psg.

Nata il 9 dicembre 1986, prima di legarsi a Mauro era stata sposata nel 2008 con un altro calciatore, Maxi Lopez; da quest’ultimo, ha avuto tre figli: Valentino, Constantino e Benedicto. I due hanno divorziato nel 2013. L’anno dopo, si è unita a Icardi, con cui ha avuto due figlie: Francesca e Isabella.

Arrivando alla sua carriera, ha fatto il suo debutto in qualità di showgirl nel 2006 in Argentina. Nel 2011 si è trasferita in Italia; nel 2017 ha pubblicato il suo primo libro “Campione in campo e nella vita”.

L’anno dopo ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice di “Tiki Taka”. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini.

Una carriera che quindi continua ancora oggi a gonfie vele per Wanda, che nonostante le responsabilità di essere procuratrice e non solo riesce pure a dedicarsi del tempo per sé stessa. Come ha ampiamente dimostrato di recente, in uno scatto che ha “scaldato” non poco la temperatura su Instagram.

Wanda Nara “scalda” Instagram, fans in deliro: lo scatto social

Wanda Nara. Moglie, madre, procuratrice sportiva, showgirl di grande successo. Insomma, una carriera davvero di altissimo livello fino ad ora per la bellissima argentina. Lei che, oltre a tutti questi ruoli, utilizza moltissimo anche i social media.

Sul suo profilo Instagram, non è infatti raro trovare molti suoi scatti. Come quello postato un giorno fa, mentre si trovava con addosso un bikini giallo. Impossibile non notare le forme e le curve della bellissima compagna di Mauro Icardi, che spesso si mostra in pose molto sensuali come questa.

Con l’estate che si avvicina, il primo “squillo” alla stagione più calda dell’anno lei lo ha fatto. E sicuramente, avrà scaldato pure i suoi tanti fans e follower che la seguono da tantissimi anni.

Per la sua personalità, la sua professione e chiaramente anche per la sua splendida bellezza. Che non smette mai dimostrare, come possiamo ben vedere su uno dei social media più utilizzati in assoluto.