Beckham, quello che nessuno sa sul campione | I followers sono rimasti a bocca aperta

L’ex campione inglese David Beckham ha rivelato dei dettagli inediti sul suo conto. Curiosità che hanno lasciato a bocca aperta i suoi followers.

David Beckham è uno degli ex calciatori inglesi più conosciuti al mondo. Leggenda del Manchester United, dopo i Red Devils ha vestito le maglie di Real Madrid, Milan e Los Angeles Galaxy. Appese le scarpette al chiodo si è dato all’imprenditoria, senza però abbandonare il mondo del calcio.

Becks è infatti il presidente dell’Inter Miami, club militante nella MLS americana, e co-proprietario del Salford City, squadra della quarta divisione inglese. In carriera è stato uno dei calciatori più pagati al mondo e oltre ad agire sul rettangolo verde è stato anche volto di diverse campagne marketing: dalle aziende di abbigliamento e ai marchi sportivi.

È sposato dal 1999 con Victoria Adams, celebre cantante delle Spice Girls. E proprio l’appartenenza della moglie al gruppo musicale, ha portato Beckham a ricevere il soprannome di Spice Boy.

La coppia ha quattro figli, tre maschi e una femmina: Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e Harper Seven. Il secondogenito dell’inglese sta provando a seguire le orme del padre e nel 2021 ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista con il Fort Lauderdale CF, club di terza divisione americana e società satellite dell’Inter Miami di proprietà del padre.

In una recente intervista al suo ex compagno di squadra Gary Neville, Beckham ha raccontato diverse curiosità sulla sua vita privata; facendo anche una rivelazione sul proprio corpo.

David Beckham, il numero di tatuaggi lascia a bocca aperta i fans

Nel corso del programma The Overlap su Sky Sports, David Beckham ha parlato della sua passione per i tatuaggi rivelando il numero esatto di quanti ne siano presenti sul suo corpo.

«Credo di averne 81. Sì, 81 tatuaggi. Almeno quelli singoli. I più importanti sono quelli con i nomi dei miei figli e ovviamente quello di Victoria» ha svelato l’ex campione inglese al compagno ai tempi del Manchester United Gary Neville.

Sul corpo dello Spice Boy sono presenti tatuaggi di ogni genere, ma dopo una attenta analisi si possono capire le tipologie che preferisce disegnare sul proprio corpo.

Beckham ha spesso scelto delle parole, come i nomi dei famigliari, ma anche termini simbolici e lunghe citazioni. Ma l’inglese ha la passione anche per le immagini sacre; dal Cristo della Passione o della Deposizione ad angeli e cherubini ma anche simboli come croci.