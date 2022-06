Elettra Lamborghini, non riesce ad accontentare i suoi followers… ma lei si fa perdonare così

La cantante ha condiviso una notizia spiacevole per i suoi fan. Nonostante tutto, però, Elettra Lamborghini ha saputo come farsi perdonare.

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più seguite sul web. Con i suoi tormentoni, come “Pem Pem” o la più recente “Pistolero”, ha fatto ballare milioni di persone, arrivando a calcare anche il palco del Festival di Sanremo.

Figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini – a sua volta figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore della nota azienda di auto – ha raggiunto la notorietà sul piccolo schermo con la sua partecipazione a diverse trasmissioni televisive.

In particolare reality show, tra cui “Super Shore”, grazie al quale si è fatta conoscere dagli spettatori in Spagna ed America Latina. Ha anche preso parte a “Geordie Shore” che, invece, viene trasmesso in Inghilterra.

In Italia ha partecipato al docu-reality “Riccanza”. Inoltre ha attirato l’attenzione del pubblico posando per la rivista “Playboy Italia”.

Il successo come cantante e la consacrazione in televisione

Il suo esordio come cantante è avvenuto nel 2017: Elettra ha collaborato con i rapper Gué e Sfera Ebbasta nella canzone “Lamborghini RMX”. Il successo della canzone l’ha portata ad esibirsi ai Wind Music Awards l’anno successivo. Nel 2018, inoltre, ha pubblicato il suo primo singolo “Pem Pem”, diventato un tormentone.

Nel frattempo, ha debuttato come conduttrice con la trasmissione “Ex on the Beach Italia”, facendosi conoscere da tutti per la sua simpatia e sincerità.

Oltre ad aver raggiunto la notorietà, la cantante ha trovato l’amore con il disc jockey Afrojack. Nel 2020 la coppia ha celebrato le nozze dopo due anni di fidanzamento a Villa del Balbiano, sul Lago di Como.

L’annuncio ai fan

Elettra si è ormai affermata come uno dei volti più promettenti della televisione negli ultimi anni. Dopo essere stata scelta da Ilary Blasi come opinionista ne “L’Isola dei famosi” e aver condotto “Miss Italia”, a partire da quest’anno è diventata presentatrice dello show comico “Only Fun” insieme ai PanPers.

Seguitissima anche sui social network, nelle scorse ore la cantante ha condiviso una notizia spiacevole per i suoi fan.

“Quest’anno non ho il pezzo estivo raga, non si balla, sarà per l’anno prossimo” ha commentato nel post pubblicato su Instagram. Probabilmente presa dai troppi impegni, Elettra ha voluto avvisare i fan, che dovranno aspettare un anno per sentire un nuovo tormentone.

Ma le parole della cantante sono passate in secondo piano per via dei meravigliosi scatti condivisi. Elettra ha stregato tutti come sempre con la sua sensualità ed il suo fascino.