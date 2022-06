Melissa Satta, pronta per il grande passo | In bianco ha conquistato tutti

Ex velina amata dagli spettatori, Melissa Satta potrebbe essere pronta per un passo importante. Gli scatti pubblicati dalla showgirl hanno già conquistato tutti.

Salita alla ribalta come velina nella trasmissione “Striscia la notizia”, Melissa Satta è una delle showgirl più amate dagli spettatori.

In seguito all’esperienza, ha debuttato come attrice nel cast della fiction “Il giudice Mastrangelo” e nel film “Bastardi”. La sua carriera è stata poi consacrata dalla partecipazione a diverse trasmissioni, tra cui “Primo e ultimo” condotta insieme a Teo Mammucari, “Kalispera” in qualità di valletta e “Tiki Taka” dove ha affiancato il conduttore Pierluigi Pardo.

Oltre alla televisione, Melissa si è fatta strada nel mondo della moda ed ha avuto numerose esperienze come modella. La showgirl ha fatto da testimonial per marchi del calibro di Bata, Intimissimi, Nike e Stroili. Inoltre è apparsa sulle copertine dei magazine più importanti, tra i quali possiamo citare “Vanity Fair”, “Panorama” e “Grazia”.

La nuova storia d’amore

Melissa, spesso, è finita anche sulle copertine delle riviste di gossip, viste le relazioni sentimentali con personalità celebri: dall’imprenditore Gianluca Vacchi all’ex tronista Daniele Interrante, fino all’ex attaccante Christian Vieri.

Tra tutte, la storia più importante è stata quella con il calciatore Kevin Prince Boateng. La coppia ha celebrato le nozze nel 2016, due anni dopo aver dato alla luce Maddox. Nel 2020 i due si sono separati dopo un periodo di crisi.

A partire dallo scorso anno, la showgirl ha reso pubblica la sua nuova relazione con Mattia Rivetti. Nipote di Carlo Rivetti, presidente della Sportswear Company, quest’ultimo è riservato in merito alla sua vita privata e per questo motivo non sono molte le informazioni disponibili sul suo conto.

È stato paparazzato insieme a Melissa per la prima volta nel mese di marzo e, parlando di lui, la showgirl ha affermato di aver trovato la felicità. “È un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho ricevuto fino adesso” ha raccontato a “Verissimo”.

Proseguendo, ha affermato di sentirsi pronta a “ricreare una famiglia”. Per quanto riguarda il matrimonio, le sue parole sono state: “Non è la mia priorità, ma mai dire mai”.

Le foto in abito da sposa

Gli scatti pubblicati da Melissa su Instagram nelle scorse ore hanno attirato subito la curiosità dei suoi fan. Nella serie di fotografie, la showgirl indossa uno splendido abito da sposa firmato Ermanno Scervino.

Sarà forse pronta per il grande passo? Per il momento nulla è stato confermato ma il dubbio ha assalito molti followers.