Giorgia Palmas, la sua leggerezza ed energia estiva conquista tutti | Bellissima da togliere il fiato

Sempre apprezzatissima sui social. E sceglie un ottimo modo per iniziare insieme la stagione estiva: oltre 20mila like!

Una delle 40enni più belle della televisione italiana. Stiamo parlando dell’ex velina Giorgia Palmas. La bella sarda sembra essere davvero pronta alla stagione estiva ormai imminente. La sua prova costume è superata a pieni voti. Ma avevate dubbi?

Originaria di Cagliari, la carriera di Giorgia Palmas inizia nel 2000, quando arriva seconda nel concorso di Miss Mondo 2000 a Londra, ottenendo il titolo di Miss Queen Europe 2000. Le prime apparizioni televisive sono dell’anno successivo, quando, come “microfonina” è nel cast di Buona Domenica, in quell’edizione condotta da Maurizio Costanzo.

Ma, ovviamente, per Giorgia Palmas la celebrità arriva da “Striscia la notizia”. E non era così scontato, perché Giorgia aveva una eredità molto importante da non tradire. Il 23 settembre del 2002, infatti, prende il posto di Elisabetta Canalis a “Striscia la notizia”.

Vince la prima edizione del programma Veline e divenendo, in coppia con la bionda Elena Barolo, la nuova velina mora di Striscia la notizia inizialmente fino al 7 giugno 2003. La coppia ebbe molto successo e fu confermata fino al 5 giugno 2004.

Da quell’esperienza nasce una carriera completa, in cui Giorgia riesce a disimpegnarsi bene sia come valletta, ma anche come ballerina e conduttrice in senso stretto. Non manca, inoltre, il calendario sexy, che in quegli anni è un must.

Giorgia Palmas e il bikini bianco

Quanto alla vita privata di Giorgia, beh, possiamo dirvi è stata molto intensa. E che ama gli sportivi. Dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini (tra le tante squadre, giocatore della Reggina), il 15 luglio 2008 ha avuto la prima figlia, Sofia.

Dal 2012 al 2017 è stata legata sentimentalmente al campione di bike trial, Vittorio Brumotti, volto noto proprio di “Striscia”. Con Brumotti, Giorgia conduce anche varie edizioni del programma televisivo estivo Paperissima Sprint su Canale 5. Dal 2018 è invece legata sentimentalmente al nuotatore Filippo Magnini che poi sposa il 12 maggio 2021 e con il quale ha avuto la seconda figlia, Mia, nata il 25 settembre 2020.

Nel mondo dello spettacolo ormai da diversi lustri, Giorgia Palmas continua a essere tuttora molto apprezzata anche sui social. Lo dimostra uno degli ultimi scatti pubblicati tramite il proprio profilo Instagram ufficiale: oltre 20mila like!

Tutti meritati, non c’è che dire. Perché la bella Giorgia posa per un noto brand, indossando un bellissimo bikini di colore bianco, che ne esalta il fisico e la bellezza. Un ottimo modo per iniziare insieme la stagione estiva!