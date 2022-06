Natasha Stefanenko, la passeggiata in dolce compagnia di una donna | Negli sguardi si legge solo amore

Innumerevoli le trasmissioni televisive e diverse le prove recitative. Ma in Italia, la bella russa ha trovato anche l’amore

Dalla Madre Russia, il successo vero l’ha ottenuto in Italia. Natasha Stefanenko ha oggi 51 anni ed è una tra le donne più famose della nostra televisione. Nel nostro Paese ha trovato anche l’amore e oggi può godersi i frutti di quell’amore. Quanta tenerezza nello scatto che vi proponiamo.

La madre è insegnante d’asilo, mentre il padre è ingegnere nucleare impiegato presso un sito militare sovietico, è cresciuta a Sverdlovsk-45. Una città segreta. Del resto, quelli sono gli anni dell’Unione Sovietica e della Guerra Fredda. Ma dalla Russia, Natasha presto farà carriera altrove.

Alta ben 1.87, nel 1992 partecipa e vince il concorso The Look of the Year svoltosi a Mosca. E’ quello l’inizio della sua carriera da modella. Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 si fa apprezzare sugli schermi italiani. Tra i programmi televisivi da lei condotti figurano: Per tutta la vita…? (Rai 1, 1997, con Fabrizio Frizzi), Target (Canale 5, 1998~1999), Festivalbar (2001, insieme ad Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari), Convenscion (1999-2002, tre edizioni condotte con Enrico Bertolino), Taratata (quattro edizioni condotte insieme a Vincenzo Mollica).

Ma sono innumerevoli le trasmissioni televisive che vedono Natasha Stefanenko nel cast. Solo una breve carrellata: da Le Iene a Italia’s next top model, passando per Bravo Grazie. E poi, presta anche il proprio volto ad alcune campagne pubblicitarie.

Natasha in dolce compagnia

Per lei anche alcune performance recitative. In televisione ricordiamo “Nebbie e delitti” e “Distretto di Polizia 9”, mentre al cinema ricordiamo “Ex – Amici come prima!”, mentre l’ultima fatica è “La mia banda suona il pop”, film del 2020.

Natasha Stefanenko è sposata con l’ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni, con cui nel 2000 ha avuto una figlia, Sasha, vivono a Sant’Elpidio a Mare. Nel 2022 partecipa alla nona edizione di Pechino Express insieme a sua figlia Sasha, classificandosi seconde.

Ed è proprio la figlia Sasha la co-protagonista del post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale dalla bella Natasha Stefanenko. “Una serata a Roma…in dolce compagnia” scrive pubblicando alcune foto in giro per Roma. La capitale è sempre una meraviglia. Le vie del centro, ma i turisti seduti ai tavolini, ma anche una vista mozzafiato sulle bellezze romane, sovrastate da un cielo che sembra dipinto.

Ma a colpire è anche la felicità e la spensieratezza di Natasha e della figlia Sasha, unite più che mai, soprattutto dopo l’esperienza di Pechino Express.