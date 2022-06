Linda e il brigadiere, ricordate questa fiction di successo? Ecco come sono diventati i protagonisti oggi

Oggi i protagonisti di Linda e il Brigadiere sono cambiati e di molto. Si occupano di differenti attività e hanno profili diversi.

Questa era una fiction molto seguita per le forti emozioni che rilasciava e le indimenticabili situazioni di cui i protagonisti si dovevano occupare. Ovviamente, con il tempo tutto cambia e la fine che hanno fatto i suddetti attori è del tutto differente da quella che vedevamo durante la mandata in onda della fiction. Uno di loro ci ha lasciati, forse, troppo prematuramente, lasciando l’idea di aver perso un fenomeno nel mondo dello spettacolo.

Stiamo parlando di una fiction in onda su Rai1 sin dal 1997 e poi replicata più volte. La terza e ultima stagione è stata prodotta nel 2000. Ha visto come protagonisti principali Nino Manfredi e Claudia Koll. Soltanto nell’ultima stagione, la donna è stata rimpiazzata dall’attrice Caterina Deregibus, ma non furono gli unici interpreti che hanno preso parte alle riprese della fiction.

Fra i tanti, vi è stata come attrice ospite anche la show-girl Carla Brait. Le riprese sono state girate tutte a Roma, specialmente nella zona a nord della città. La trama parla di una bella poliziotta, ma anche molto capace, che aveva come padre il brigadiere Fogliani. Con ironia e caparbietà, quest’ultimo ha sempre cercato di intromettersi nella vita professionale della figlia, aiutato da una serie di successi investigativi e da goffi atteggiamenti simpatici.

Le attuali vite dei protagonisti di Linda e il Brigadiere

Partendo dai principali attori della serie, parliamo di Claudia Koll, che dopo il grande successo avuto grazie a queste riprese ha intrapreso un’altra attività simile, nella fiction Valeria medico legale. Dopodiché, ha firmato diverse regie per il teatro e poi ha fatto perdere le sue tracce.

Ad 83 anni, invece, Nino Manfredi ci ha lasciati per colpa di un ictus e con lui se ne va una leggenda del mondo cinematografico nostrano.

Fra i tanti, va ricordato Pierre Torrigiani, interpretato da Michael Reale, famoso anche per il ruolo intrapreso in Carabinieri 7. Dopo queste attività ha preso parte ad altri lavori al cinema e in tv, ma da una decina di anni non si hanno più sue tracce nel mondo dello spettacolo.

Anche l’ispettore Giuliani, recitato da Gianluca Guidi, aveva una parte determinante. Dopo quella fiction ha poi proseguito le interpretazioni in diversi film cinematografici.

L’altro ispettore, De Santis, interpretato dall’attore Pierluigi Cuomo, era un personaggio molto amato. Famoso per aver preso parte in La squadra 2 e Squadra Mobile. Poi c’è Sanna, cioè Pier Francesco Loche, che non si vede in tv e nel cinema dal 2010.