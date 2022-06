Paola Cortellesi, il retroscena sulla sua carriera | Ecco dove l’abbiamo già “sentita”

La rivelazione di Paola Cortellesi: in pochi sono a conoscenza del retroscena sulla carriera dell’attrice.

Attrice e comica, Paola Cortellesi ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione a trasmissioni quali Mai dire Gol e Zelig. Inoltre ha recitato in numerosi film come Chiedimi se sono felice, Tu la conosci Claudia?, Un boss in salotto e Come un gatto in tangenziale.

Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 1998, nel programma Macao, dove ha interpretato il personaggio dell'”argentina”. Ma il successo è arrivato a partire dal 2000, anno in cui è entrata nel cast di Mai dire Gol, segnando l’inizio della sua collaborazione con la Gialappa’s Band.

Così la Cortellesi ha avuto modo di mostrare le sue doti da comica e parodista, imitando diverse cantanti e celebrità. Ornella Vanoni, Giorgia, Irene Grandi, Alicia Keys, Beyoncé e Jennifer Lopez sono solo alcune tra le artiste presenti nel suo repertorio.

Nello stesso anno, ha debuttato al cinema con il film Chiedimi se sono felice, insieme al trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, seguito da Un altr’anno e poi cresco.

Il successo ed il matrimonio con Riccardo Milani

Paola Cortellesi, a partire dai primi anni del Duemila, si è fatta conoscere e amare sempre più dal pubblico, raggiungendo la notorietà tra televisione, cinema e teatro.

Dopo essere stata nel cast di Mai dire Grande Fratello, Mai dire domenica e Mai dire Lunedì, nel 2004 ha presentato il Festival di Sanremo insieme a Simona Ventura, Maurizio Crozza e Gene Gnocchi.

Nello stesso anno ha recitato nel film Tu la conosci Claudia?, affiancando nuovamente Aldo, Giovanni e Giacomo. Inoltre ha preso parte al film Il posto dell’anima, grazie al quale ha conosciuto il regista Riccardo Milani, diventato suo marito.

In seguito alla rottura con il comico e compositore Rocco Tanica (nome d’arte di Sergio Conforti), infatti, la Cortellesi si è legata sentimentalmente a Riccardo Milani. La coppia ha celebrato le nozze nel 2011, dopo nove anni di fidanzamento. Nel 2013 i due hanno avuto una figlia, Laura.

La rivelazione dell’attrice

Paola, nel corso degli anni, ha dimostrato di essere un’artista poliedrica: oltre ad essere un’ottima attrice e comica, è anche autrice e sceneggiatrice televisiva. E in diverse occasioni ha incanto il pubblico con la sua magnifica voce.

Il retroscena relativo alla carriera dell’attrice è legato proprio al suo talento nel canto. Lei stessa ha confermato la notizia nel corso di una puntata di Zelig nel 2011.

Non tutti sanno che la Cortellesi si è avvicinata al mondo dello spettacolo da giovanissima, debuttando a soli 13 anni.

All’epoca ha partecipato alla trasmissione Indietro tutta! ed ha interpretato la canzone Cacao Meravigliao – sponsor immaginario del programma – diventato un vero tormentone.