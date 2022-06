Terence Hill, avete mai visto la sua casa? Una villa da sogno in mezzo alla natura

Celebre per i film in coppia con Bud Spencer, dopo tanti anni passati negli Stati Uniti l’attore si è trasferito in Italia, in una splendida villa. Scopriamo dove abita Terence Hill.

Terence Hill – nome d’arte di Mario Girotti – è celebre in tutto il mondo per i numerosi film in cui ha recitato insieme a Bud Spencer. I due attori si sono conosciuti alla fine degli anni sessanta, sul set del film “Dio perdona… io no!”, diventato un vero cult.

Presto si sono affermati come volti del genere spaghetti-western. I film “Lo chiamavano Trinità…” seguito da “…continuavano a chiamarlo Trinità”, usciti rispettivamente nel 1970 e 1971, li hanno consacrati nel panorama nazionale ed internazionale.

La coppia ha poi conquistato gli spettatori con pellicole quali “…più forte ragazzi!” e “…altrimenti ci arrabbiamo!”, unendo l’azione alla commedia all’italiana. Hill, inoltre, ha recitato in alcune commedie romantiche, guadagnandosi il titolo di sex symbol.

Dal cinema alla televisione

Il successo ottenuto con il collega Bud Spencer è stato seguito dalla fiction targata Rai “Don Matteo”, nella quale Hill recita nel ruolo del protagonista.

La prima puntata della serie è stata trasmessa nel 2000 ed oggi è una delle più longeve e seguite della televisione italiana.

Lo stesso attore, parlando della fiction, ha rivelato di essere molto affezionato al personaggio di Don Matteo.

Il prete-investigatore più amato dai telespettatori non avrebbe ancora “esaurito la sua parabola”, al contrario del personaggio interpretato nella serie “Un passo dal cielo”.

Dove abita Terence Hill?

Nato nel 1939 a Venezia, Terence ha vissuto per oltre 30 anni negli Stati Uniti insieme alla moglie, Lori Zwicklbauer.

Attrice e sceneggiatrice di origini tedesche, quest’ultima ha incontrato Hill sul set di “Dio perdona… io no!” nel 1967. Da allora i due non si sono più lasciati ed hanno celebrato le loro nozze lo stesso anno. Nel 1969 sono diventati genitori di Jess, anche lui impegnato nel mondo dello spettacolo. Inoltre hanno adottato Ross: il bambino, nato nel 1973, è tristemente deceduto negli anni novanta a causa di un incidente stradale.

Hill e la moglie hanno lasciato gli Stati Uniti dopo tanti anni e l’attore ha deciso di fare ritorno in Italia. Per la precisione, a Giubbio – città che per lui ha un significato speciale.

Infatti, mentre la madre di Hill ha origini tedesche, il padre è originario di Amelia. Inoltre, prima del trasferimento, Terence ha passato molto tempo nel comune di Giubbio per le riprese di “Don Matteo”.

La coppia, nella città umbra, vive in un fantastico casale che si trova in mezzo al verde. Una villa da sogno perfetta per un amante della natura con Hill.