Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani, ricordate la figlia? Oggi Alice è una bellissima donna

Luciano Pavarotti, il più grande e amato tenore di tutti i tempi, ci ha lasciato troppo presto e troppo in fretta ha lasciato la sua piccola Alice, ultima figlia avuta con Nicoletta Mantovani.

Alice è l’ultimogenita ed erede del grande tenore Luciano Pavarotti, nata dalla relazione con Nicoletta Mantovani, la sua segretaria. La loro storia fu molto discussa ai tempi per la grande differenza di età fra l’artista e la sua collaboratrice. I due si sono innamorati nonostante la differenza di 30 anni.

Questa storia ha fatto molto scalpore non solo per la giovane età di Nicoletta Mantovani ma anche perché, in quel periodo, Luciano Pavarotti era sposato con Adua Veroni, matrimonio durato 41 anni.

Da questa loro lunga storia sono nate tre figlie: Cristina, Lorenza e Giuliana. Pavarotti dichiarò in un’ intervista di essere molto preso dal nuovo incontro d’amore con Nicoletta Mantovani ed infatti convolarono a nozze il 13 dicembre del 2003. Il matrimonio venne celebrato nel Teatro comunale di Modena.

Nicoletta Mantovani ha conosciuto il tenore grazie a suo papà quando era studentessa universitaria; suo padre era il collaboratore di Pavarotti e lei ha avuto la possibilità di avvicinarlo e conoscerlo meglio diventando la sua segretaria e collaboratrice.

Il resto è storia, i due si sono perdutamente innamorati nonostante la grande differenza di età che non è stata assolutamente un limite. Dal loro matrimonio è nata Alice attualmente un ‘ adolescente di 19 anni. Purtroppo quando la bambina aveva soli quattro anni, il tenore si è ammalato e dopo una lunga lotta con la malattia, purtroppo è deceduto.

La bambina non ha potuto godere della presenza del padre ma ha avuto accanto sempre la mamma che l’ ha cresciuta e protetta lontano dai riflettori, diventando per lei un punto di riferimento importante.

Alice assomiglia molto al papà e in una delle interviste rilasciate, ha dichiarato de aver ereditato da lui non solo una evidente somiglianza nel volto ma anche una grande passione per la musica, in particolare per il canto. Ha inoltre dichiarato di avere un carattere forte e determinato, altra caratteristica del grande tenore italiano.

Oggi Alice è una speaker per la radio dei ragazzi. L’anno scorso, all’età di diciotto anni, ha sorpreso tutti salendo sul palco insieme a Nek per condurre insieme una serata in ricordo del papà Luciano.

Quest’ anno la ragazza è pronta a fare il bis insieme ai ragazzi di RadioImmaginaria, una radio nata per gli adolescenti e giovanissimi. La rassegna estiva nella “casa museo” di Luciano Pavarotti, conta di ospitare personalità varie del mondo dello spettacolo, il tutto condotto dai ragazzi di “Giovani frequenze”, in un trittico di appuntamenti.