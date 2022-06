Antonella Clerici: “Ho provato ogni cura” | Il racconto straziante della famosa presentatrice

Gli anni si fanno sentire un po’ per tutti ed è inevitabile che questo comporti cambiamenti anche a livello fisico. I personaggi famosi ovviamente non fanno eccezione, come ha rivelato Antonella Clerici, alle prese con i disturbi generati dalla menopausa.

Accettare il tempo che passa e i cambiamenti che questo può comportare nella nostra quotidianità e a livello fisico può non essere semplice. Anche le persone più forti, infatti, si ritrovano spesso a scontrarsi con una quotidianità che non è così gradita e che comporta la necessità di mettere da parte alcune abitudini ormai consolidate. Questa sensazione appare più evidente soprattutto nelle donne, che si ritrovano a dover gestire gli effetti provocati dalla menopausa, che non sono così piacevoli per tutti. Si tratta di un momento in cui si percepisce inevitabilmente di non essere più giovanissime, al punto tale da arrivare a pensare che si sia quasi chiuso un capitolo della propria vita.

In questi casi si è quasi portati a pensare che i personaggi famosi non possano avvertire difficoltà proprio perché abituati a vederli sempre sorridenti. In realtà, non è così. Una delle poche a parlarne apertamente è stata Antonella Clerici, che ha sempre amato avere un rapporto di assoluta trasparenza con il suo pubblico.

Antonella Clerici e i disturbi legati alla menopausa: la conduttrice parla chiaro

L’arrivo della menopausa non è sempre piacevole per una donna. In alcuni casi, infatti, ci si ritrova anche per qualche anno a dover gestire uno stato di malessere tutt’altro che piacevole. Parlarne, però, è quasi considerato un tabù non solo tra persone comuni, ma soprattutto tra i Vip.

Antonella Clerici, però, una che non si è mai fatta problemi sul suo aspetto fisico, ha voluto provare a sdoganare anche questo aspetto e non ha nascosto alcune sue difficoltà quotidiane. Un modo per sentrsi più vicina a chi è abituata a seguirla ogni giorno alla guida di “È sempre mezzogiorno”.

“Il mio ciclo mestruale si è interrotto improvvisamente a ottobre 2017 – ha raccontato a ‘Ok Salute e Benessere’ -. Inizialmente ho pensato fosse una figata. Non avrei avuto più le mestruazioni, nè mal di pancia, nè avrei dovuto prendere antidolorifici. E invece dobbiamo dirlo: la menopausa è una grande rottura di scatole. Avrei preferito avere quelle scocciature il più a lungo possibile”.

La conduttrice ha voluto parlare a cuore aperto, come da sua consuetudine, e ha svelato quali siano i malesseri con cui ha dovuto avere a che fare: “Avevo sempre caldo, tutta colpa delle vampate. In quel periodo andavo in onda con il ventaglio, lo sventolavo come una matta e scherzavo con gli spettatori dicendo che era tutta colpa degli ‘scaldoni.

Anche il fisico è cambiato e questo è stato destabilizzante. La pelle era diversa, ero proprio grossa, ma non era colpa della ritenzione idrica o del peso. Le costumiste ogni giorno erano costrette a cercare ogni giorno l’abito più giusto per me. I vestiti non mi entravano più. Accettare questa nuova fisicità è stato difficile, milioni di persone finiscono con il giudicarti”.

Provare a trovare una soluzione a questi disturbi è stato quasi necessario, ma è servito a poco: “Ho provato le cure a base di ormoni. ma mi hanno provocato più danni della menopausa. Avevo dolori addominali, nausea, mal di testa, malessere generale e addirittura aumento di peso”.

La situazione è stata alleviata almeno parzialmente grazie a una nutrizionista: “La mia fisicità si sposa bene con la corsa o la passeggiata veloce. Se si vuole diventare più snelle serve movimento costante. Almeno tre volte alla settimana dedico il mio tempo allo sport. Anche la mia alimentazine è cambiata. Lei mi ha detto di mangiare meno, o primo o secondo, oltre a consigliarmi di eliminare il sale, che porta a un’aumento della pressione e della ritenzione idrica. Nel momento in cui si raggiunge la maturità ci si rende conto di essere consapevoli di come siamo. Possiamo fregarcene se la pelle non è più tonica come una volta” – ha concluso.