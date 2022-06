Damiano dei Maneskin, il suo successo anche “fuori” dal palco | Non ne sbaglia una

Il cantante e frontman dei Maneskin non ne sbaglia una: Damiano David ha lasciato tutti senza parole un’altra volta.

Classe 1999, Damiano David è il cantante e frontman dei Maneskin, la band che negli ultimi anni si sta facendo strada nel panorama musicale internazionale con un successo dopo l’altro.

Damiano, da sempre appassionato di canto e musica, ha conosciuto gli altri membri del gruppo – Victoria De Angelis e Thomas Raggi – al liceo. Insieme hanno formato i Maneskin, nonostante il cantante inizialmente non avesse convinto i suoi futuri colleghi in quanto considerato “troppo pop”.

Col tempo il suo stile è cambiato: Damiano ha imparato ad esprimere se stesso senza preoccuparsi del giudizio altrui. Oggi il cantante ha conquistato milioni di persone con la sua voce ed il suo look definito “fashion gipsy”, fino a diventare un vero sex symbol in tutto il mondo.

Il successo grazie ad X Factor

Damiano ha raggiunto la notorietà insieme ai Maneskin nel 2017. La band ha partecipato al talent show “X Factor”, classificandosi al secondo posto. In seguito all’esperienza hanno pubblicato il loro primo album, intitolato “Il ballo della vita”, mentre nel 2021 è uscito “Teatro d’ira: Vol. I”

Il loro successo è stato consacrato dalla vittoria del Festival di Sanremo con il singolo “Zitti e buoni”, seguita dall’Eurovision Song Constest.

I Maneskin si sono guadagnati una popolarità internazionale, che li ha portati ad esibirsi a Las Vegas in apertura di un concerto dei leggendari Rolling Stones. Quest’anno la band ha partecipato al Coachella Fastival in California, uno dei più famosi al mondo.

Vista la sua notorietà, Damiano è stato coinvolto in diverse occasioni in gossip relativi alla sua vita sentimentale. Tra questi hanno fatto molto discutere le voci riguardo un presunto flirt con Belén Rodriguez, prontamente smentite dallo stesso cantante.

Da quattro anni è fidanzato con Giorgia Soleri, modella, scrittrice ed attivista. Nonostante il cantante sia molto riservato sulla sua vita privata, spesso pubblica fotografie insieme a Giorgia sui social network e sappiamo che i due si conoscono da almeno otto anni.

Un atterraggio perfetto

Damiano David è uno dei cantanti più in vista del momento e la carriera dei Maneskin è già costellata da una serie di successi. Ma il cantante sembrerebbe intenzionato ad impressionare i fan anche “fuori” dal palco.

In queste ore è diventato il protagonista di un video che sta spopolando sul web. Non ha niente da invidiare ai grandi rocker della storia: ormai è ufficiale.



Damiano, durante una performance al Nova Rock Festival in Austria, si è lanciato sulla folla tuffandosi dal palco in un “stage diving” – gesto portato alla notorietà dal celebre Iggy Pop. Quello dell frontman dei Maneskin è stato un “atterraggio perfetto“, diventato virale.