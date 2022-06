Per i Ferragnez la delusione è cocente | La coppia questa volta viene completamente ignorata

Sono la coppia più famosa delle jet set italiano ed internazionale. Chiara Ferragni e Fedez sono riusciti a creare un piccolo grande impero partendo da zero. Grazie soprattutto ai social sono conosciuti in tutto il mondo, ma questa volta qualcosa è andato storto… In quest’occasione vengono completamente ignorati e sui loro volti si legge grande delusione.

Sono sulle prime pagine di tutte le testate di cronaca rosa. Chiara Ferragni è in continuo movimento per promuovere nuove collaborazioni a livello mondiale. Federico Lucia, in arte Fedez, è pronto nei prossimi giorni a debuttare a Milano insieme al suo amico ritrovato J-Ax per un concerto-evento di solidarietà.

Tutto sembra andare a gonfie vele per la coppia più famosa del web. Ma Chiara e Fedez, questa volta, forse la più importante per loro, hanno dovuto accettare una “sconfitta”. Le attenzioni alle quali sono abituati non ci sono state. Vengono ignorati clamorosamente.

The Ferragnez, il loro pubblico attende ogni prossima mossa

Sono circa 25 milioni i follower affezionati di Chiara Ferragni che seguono con passione e curiosità le vicende familiari dei Ferragnez. Chiara, Fedez, Leone e l’ultima arrivata Vittoria, con i loro equilibri e le simpatiche dinamiche familiari, intrattengono tutti i fan che li seguono come se fossero paladini di una serie tv.

La loro, però, è vita vera fatta di successi, gioie, dolori e rinascite. E’ di questa primavera la notizia che ha sconvolto il rapper; una diagnosi di un tumore al pancreas. L’operazione è stata immediata e fortunatamente è andato tutto per il meglio, ma oggi, proprio per un episodio legato a questa tragedia, il cantante é al centro di una polemica.

Fedez ha deciso di condividere con i suoi fan gli audio registrati delle sedute psicoanalitiche alle quali si è sottoposto in concomitanza della grave operazione. L’opinione pubblica si è divisa sull’opportunità o meno di spettacolarizzare anche la malattia. Federico sembra ignorare il tutto e continua a pubblicare post sui propri prossimi impegni professionali e familiari.

Chiara e Fedez, la delusione sui loro volti

In un video postato in questi giorni, però, i due personaggi si sono messi a nudo e hanno mostrato la loro delusione. Durante un piccolo soggiorno in una tenuta di campagna, hanno provato a sottoporre la propria bambina ad un gioco diffusissimo su Internet. Mamma e papà si mettono uno di fronte all’altro; dopo aver lasciato la piccola, che da pochissimo ha mosso i suoi primi passi, si attende il verdetto: verso chi si dirigerà? Mamma o papà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Vittoria sorprende tutti e con il suo carattere ribelle, che già più volte ha mostrato di possedere, prende la terza via ignorando completamente i genitori. Nelle loro facce si legge un po’ di delusione, ma in fondo sono solo i primi piccolissimi problemi con i quali fare i conti quando si hanno dei figli…