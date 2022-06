Sophie Codegoni, finalmente al comando | Con quelle curve, però, attenzione a non distrarsi!

Sophie Codegoni nel suo ultimo post ha fatto letteralmente impazzire il web. Una foto sensualissima che la ritrae alla guida in una forma al top. I suoi fan si scatenano e l’immagine fa il boom di like. Un altro colpo messo a segno dalla bella ex gieffina.

In questi ultimi giorni è su tutte le pagine di gossip per la sua travagliata storia con Alessandro Basciano. La coppia si è formata sotto i riflettori nella casa del Grande Fratello. Le premesse facevano pensare ad una relazione passeggera, ma i due, contrariamente alle aspettative delle malelingue, stanno ancora insieme.

Sophie Codegoni, da Uomini e Donne al successo sul web

Sophie a soli venti anni gode già di un successo strepitoso anche grazie alla sua precedente partecipazione al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La sua storia con Matteo Ranieri, nata sotto gli occhi dei telespettatori, si è interrotta bruscamente dopo pochi mesi. Il due, probabilmente per incomprensioni, hanno deciso di prendere strade differenti dopo poco la fine del programma. Il ragazzo, deluso dalla fine della storia ha avuto una seconda opportunità diventando tronista a sua volta.

Sophie, dal canto suo, è riuscita ad ottenere un grande successo e a partecipare anche al Grande Fratello vip. La ragazza, inoltre, ha un profilo social seguitissimo che le permette di rimanere costantemente legata ai suoi fan. E’ proprio tramite le pagine Instagram che aggiorna il pubblico sull’andamento della sua relazione d’amore con Alessandro Basciano nata tra le mura più spiate d’Italia. I due sembrano godere di un amore travolgente.

Di recente hanno anche dichiarato di essere pronti ad avere un figlio. La loro, quindi, non è solo una relazione estiva; i due fanno proprio sul serio e molto probabilmente sono destinati a durare a lungo. Anche se la loro relazione non è nata sotto una buona stella, a causa dei numerosi litigi anche sotto l’occhio delle telecamere, oggi Sophie e Alessandro sembrano aver girato pagina ed essere convinti per un futuro uno accanto all’altra.

Sophie al volante infiamma il web

E’ proprio accanto a lui che si sta godendo una vacanza di sole e relax nel Salento. Sophie in uno dei suoi ultimi post appare in forma smagliante su un motoscafo dove sta trascorrendo i giorni spensierati. La modella é al volante della barca in una posa che ha fatto impazzire i suoi follower.

Il bikini è ridottissimo e le sue curve sono messe in risalto. Sembra una dea con quel costume di filo che le accarezza il corpo e i biondi capelli raccolti con una bandana di seta che la rendono ancora più sensuale. Un concentrato di bellezza che la rende così sexy agli occhi dei suoi fan. Che dire? L’estate è ancora lunga e ne vedremo delle belle…