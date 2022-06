Amazon, impossibile stargli dietro.. l’ultima trovata è geniale | Sfiora la fantascienza

Insomma, il futuro è qui, è adesso. E non si sta facendo trovare impreparata nessuna grande azienda. Ma questa è davvero fantascienza!

Se ne fa un gran parlare. La realtà aumentata è la moda del momento. Resta da capire quanto durerà e se continuerà davvero a essere la rivoluzione che, negli ultimi mesi, ha scombussolato la vita, non solo dei più giovani.

Ormai si fa di tutto con la realtà aumentata. Innovazione nata inizialmente per lo sviluppo dei videogiochi. Ma tanti contesti territoriali hanno, negli ultimi tempi, sviluppato strumenti applicabili, per esempio, al turismo. Dal Parco delle Madonie in Sicilia, ai musei del Nord, si moltiplicano i percorsi per far immergere (letteralmente) l’utente. E, ovviamente, anche il settore audiovisivo guarda con grande attenzione a questo nuovo ritrovato della tecnologia.

Ma anche i colossi commerciali si stanno muovendo. Apple, per esempio, ha aperto lunedì 6 giugno la sua conferenza annuale per gli sviluppatori, senza citare i due temi su cui il colosso tecnologico è atteso: la sua piattaforma per il download di applicazioni mobili e le realtà aumentata e virtuale.

Insomma, il futuro è qui, è adesso. E non si sta facendo trovare impreparata nemmeno Amazon, azienda di commercio elettronico statunitense, con sede a Seattle nello stato di Washington. È la più grande Internet company al mondo.

La nuova trovata di Amazon

Tempo di grandi cambiamenti per il colosso. Per esempio, Amazon.com Inc ha annunciato che i clienti di Lockeford, in California, saranno tra i primi a ricevere consegne a mezzo droni entro la fine dell’anno. Questa sarebbe la prima volta che Amazon effettua consegne di droni al pubblico e fa seguito a diversi programmi pilota di aziende come Walmart Inc, United Parcel Service Inc e FedEx Corp. I droni avranno la capacita’ di volare oltre la linea di vista (BLOS) e saranno programmati per rilasciare pacchi nei cortili dei clienti a Lockeford, che ha una popolazione di circa 4.000 persone.

E, ancora, due miliardi di euro di investimenti e un impatto sul Pil italiano stimato in 3,7 miliardi distribuiti entro il 2029: sono gli obiettivi pianificati da Amazon Web Services (Aws), l’azienda del gruppo Amazon che fornisce servizi di cloud computing, relativi all’Italia.

Insomma, non mancano gli investimenti. Anzi. Con il Virtual Try-On for Shoes inaugurato negli Stati Uniti e Canada, Amazon permette di provare ”virtualmente” le scarpe prima di acquistarle. Attraverso l’app, infatti, si potranno provare le scarpe con realtà aumentata prima di acquistarle.

Quello che si dovrà fare non è altro che inquadrarsi i piedi e la realtà aumentata farà il resto, facendoci calzare le scarpe. Per adesso è compatibile solo con alcuni brand come New Balance, adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste, Asics e Saucony, ma siamo certi che tutti ben presto si adegueranno. E così tutti potremo sapere, a distanza, se la scarpa che tanto ci piace calza bene al nostro piede.