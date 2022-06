Massimiliano Rosolino, sotto esame quotidianamente | La prova è più difficile del previsto

Massimiliano Rosolino, forse uno dei più grandi campioni di nuoto che l’Italia abbia avuto, ha raccontato recentemente di una difficile prova che ha dovuto superare. Un esame importante a cui teneva moltissimo; ma non è stato tutto semplice, sulla strada numerose difficoltà lo hanno ostacolato…

Dal ritiro ufficiale dalle gare di nuoto è passato ormai qualche tempo e oggi Massimiliano è diventato a tutti gli effetti un volto televisivo e del mondo dello spettacolo popolarissimo. Dopo aver appeso il costume e la cuffia al chiodo Rosolino ha iniziato a presenziare in molte trasmissioni televisive e oggi è un personaggio pubblico richiestissimo.

Massimiliano Rosolino, dalle vasche olimpioniche è arrivato davanti ai riflettori

Ha partecipato a tantissime trasmissioni televisive tra cui anche la competizione sportiva in casa di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Negli anni è stato anche impegnato come inviato in Honduras per l’Isola dei famosi. Con Ilary Blasi, che quell’anno conduceva per la prima volta il reality dei naufraghi, c’è stata subito complicità e Massimiliano ha portato a termine con successo il suo impegno televisivo.

In un primo momento la sua conduzione fuori casa è apparsa leggermente impacciata ed emozionata, ma Rosolino ha saputo, con il passare delle puntate, ritrovare lo spirito giusto e farsi apprezzare dal pubblico a casa. L’ex nuotatore ha rivelato che gli autori del programma inizialmente lo avevano identificato come naufrago, proposta che lo ha spaventato anche sotto il livello fisico estremo che non era sicuro di poter sopportare.

Massimiliano, negli studi di Ballando con le stelle conosce la donna che gli cambierà la vita

Nella vita privata Massimiliano é legato da moltissimo tempo a Natalia Titova, la ballerina professionista che lo ha seguito durante la competizione di Rai Uno. Dal loro matrimonio sono nate nel 2011 Sofia Nicole e nel 2013 vittoria Sydney. Recentemente tutta la famiglia si è mostrata sui social durante l’emozionante momento della comunione delle due piccole di casa. Un quadretto familiare a dir poco commovente.

Oggi la coppia é affiatatissima, il segreto della loro unione quasi perfetta é sicuramente l’indipendenza e l’assenza di gelosie. Fiducia e libertà sono fondamentali per entrambi e sono gli ingredienti essenziali per una felice vita in famiglia.

Ma i due hanno ammesso che inizialmente la mamma di Natalia era molto prevenuta sui conto di Massimiliano. Sosteneva che non sarebbe durata e in questo trovava l’accordo anche della madre di lui che era piena di dubbi. Massimiliano ancora oggi dichiara che con la suocera é stata molto dura e ancora oggi non é sicuro di aver superato l’esame.

Massimiliano Rosolino ha dunque dovuto superare numerose prove prima di essere accettato dalla famiglia di lei. Non c’è dubbio che l’ex nuotatore avesse grande voglia di conquistare il cuore della mamma di Natalia e per questo si sia impegnato più che in ogni altra competizione sportiva alla quale era più abituato.