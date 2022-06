Sara Croce, la scollatura fino all’ombelico per affrontare una serata speciale | Web in tilt

La sua attività social interessa soprattutto i maschietti, anche perché Sara Croce non disdegna di deliziarli, come questa volta

Che la serata fosse speciale, ce lo dice lei stessa, con un post che ha fatto il pieno di like e di interazioni. Ma l’outfit scelto dalla bella Sara Croce è più che speciale. Lei è semplicemente splendida e la sua scollatura è profondissima!

Giovanissima, ma già famosissima, sia per il pubblico televisivo, ma, soprattutto, sui social. Su Instagram vanta già circa un milione di followers. Eh già, Madre Natura è stata davvero molto generosa con Sara Croce.

Proprio per lei che, negli anni, peraltro, è stata Madre Natura nel fortunato programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, “Ciao Darwin”. Un ruolo che, storicamente, è stato riservato solo a bellissime. Come Sara Croce. La collaborazione con il duo Bonolis-Laurenti, peraltro, è continuata anche con la divertente trasmissione “Avanti un altro”. Lì si è guadagnata il soprannome di “Bonas”.

La sua attività social interessa, soprattutto i maschietti, anche perché Sara Croce non disdegna di mostrarsi in intimo o costume, o con un abbigliamento sexy. E’ diventata famosa anche per qualche vicissitudine che ha occupato le cronache.

La vita privata di Sara Croce le ha provocato e le sta provocando non poche vicissitudini e polemiche da cui la giovane showgirl si è anche difesa proprio in televisione. Per alcuni mesi, infatti, è stata legata sentimentalmente a uno degli uomini più ricchi del mondo. Parliamo del petroliere iraniano Hormoz Vasfi. Ricchissimo e amante dell’arte, Vasfi ha avuto vari flirt con donne bellissime e di successo.

Un flirt di qualche mese anche con la nostra Sara Croce. A dispetto della differenza di età. Oggi, infatti, Vasfi ha 57 anni, contro i 23 di Sara Croce. Ma, a prescindere da questo, tra i due non è finita affatto bene.

E dopo la fine della relazione, Hormoz Vasfi l’ha anche accusata di avergli sottratto un milione di euro. E, quindi, ha battuto cassa, menzionando un appartamento in centro a Milano, un lussuoso viaggio a New York e una Land Rover. Ovviamente, la nostra Sara ha respinto tutte le accuse.

Sara Croce e la serata speciale

Il peggio sembra comunque alle spalle. Su Instagram, quindi, la nostra Sara Croce si fa ammirare sempre e si gode il successo. E, d’altra parte, di bellezza ne ha davvero da mostrare. Si è classificata quarta all’edizione 2017 di Miss Italia.

Non aver vinto il concorso di bellezza più famoso del nostro Paese non le ha chiuso le porte del mondo dello spettacolo. Sempre, ovviamente, puntando molto sulla propria avvenenza e sulla propria esuberanza. Come in uno degli ultimi post pubblicati sul proprio seguitissimo profilo Instagram ufficiale.

“Presentando una serata speciale” scrive a commento della foto. Pronta a presenziare sul palco, vediamo la bella Sara con un vestitino di colore rosso, molto corto ad esaltare le sue lunghe gambe. Ma ciò che attira maggiormente l’attenzione dei fan è la scollatura, generosissima. E, infatti, la nostra Sara viene premiata con oltre 30mila like!