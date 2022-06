Alena Seredova, avete mai visto la sorella? Oltre ad essere due gocce d’acqua non si sa chi è più bella

La conosciamo anche per la relazione burrascosa vissuta con Gigi Buffon. Ma sapete che ha una sorella bellissima?

La sua bellezza non è in discussione. Parliamo di Alena Seredova, una delle donne più belle della televisione italiana. Ma avete mai visto la sorella? E’ bella quanto lei. Anche perché le due si somigliano moltissimo!

Tanta bellezza non le ha comunque evitato la fine burrascosa del rapporto con il grande portiere Gigi Buffon. I due sono rimasti legati dal 2005 al 2014. Hanno avuto due figli e si sono sposati nel 2011. Una separazione che ha provocato grande sofferenza ad Alena.

Da un po’ di tempo non la vediamo sugli schermi. Alena Seredova si è presa del tempo per sé. La fine del matrimonio con Buffon l’ha segnata molto e sarebbe dovuta al tradimento di Gigi con la conduttrice televisiva Ilaria D’Amico.

Lei modella, bellissima. Alta 1.81 centimetri e con il peso di 65 chilogrammi, Alena corrisponde ai canoni di bellezza più invidiati. Anche oggi che ha superato i 40 anni. Nata in Repubblica Ceca (un tempo Cecoslovacchia). In Italia è stata lanciata da Giorgio Panariello nella trasmissione televisiva “Torno Sabato”. Nel 2005, l’immancabile calendario sexy con la rivista Max. Ha recitato in alcuni cinepanettoni e partecipato a trasmissioni di successo come “Le Iene”.

La sorella di Alena Seredova

Nel 2003 ha lavorato come attrice nel film di Vincenzo Salemme “Ho visto le stelle!”. Poi, nel 2004, partecipa al cinepanettone di Neri Parenti, “Christmas in Love”. Nel 2005 ha partecipato e collaborato con la Domenica Sportiva condotta da Marco Mazzocchi, Giorgio Tosatti e Paola Ferrari. Nel 2008 lavora come attrice nel film “Un’estate al mare” e nel 2009 in “Un’estate ai Caraibi”, diretti da Carlo Vanzina.

Oggi, però, Alena Seredova è felice dedicandosi maggiormente alla famiglia. Dal 2015 è legata all’imprenditore Alessandro Nasi. La coppia ha una figlia, nata nel 2020. E parleremo proprio della sua famiglia oggi. In particolare della sorella di Alena. Sapevate della sua esistenza? Ve la presentiamo noi.

Scommettiamo che molti di voi non sapevano dell’esistenza della sorella della bella Alena Seredova. Ebbene sì, la 44enne ex modella ceca ha una sorella. Lei si chiama Eliska e ha qualche anno in meno rispetto alla famosissima sorella. E’ stata la stessa Alena, qualche tempo fa a mostrarcela con un post su Instagram, dove è ovviamente seguitissima. Ovviamente, in tanti hanno notato la somiglianza tra le due. E, quindi, anche la bellezza di Eliska.