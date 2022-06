Barù, finalmente qualcuno riesce a sorprenderlo | Questa volta la sua calma da lord vacilla

Volto della televisione seguitissimo sui social network, Barù è rimasto sorpreso in seguito ad un esperimento condiviso con i fan. Vediamo cos’è successo.

Ex gieffino, enologo e food influencer, nonché nipote di Costantino della Gherardesca. Barù – soprannome di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona – è il discendente di una delle famiglie nobili più antiche del paese.

Nel 2006, in seguito ad un viaggio in Argentina, si è appassionato di enologia e vino. Così ha iniziato a lavorare con alcune delle aziende vinicole più famose a livello internazionale, come Bodega Noemia in Patagonia Argentina. Una volta tornato in Italia, ha lavorato per il Chianti di Siena e la Tenuta San Guido. In Australia, invece, ha lavorato per la Torbreck.

Si è fatto conoscere dal pubblico partecipando alla trasmissione “Pechino Express” insieme al sopracitato zio, Costantino della Gherardesca, classificandosi al terzo posto. Successivamente è apparso in programmi quali “Quelli che il calcio” e “Detto fatto” in qualità di ospite.

Appassionato di cucina, nel 2017 è entrato a far parte della giuria della trasmissione culinaria “Cuochi e fiamme”. Mentre sui social network si è affermato come food influencer, guadagnandosi un grande seguito.

Quest’anno Barù ha fatto ingresso nella casa del “Grande Fratello VIP”, riscuotendo molto successo. Nonostante la notorietà, sono poche le informazioni disponibili sulla sua vita privata. Barù non si è mai espresso in merito a possibili relazioni sentimentali. L’unica storia confermata è stata quella con la conduttrice Victoria Cabello, conclusa nel 2013.

Nelle scorse ore il food influencer ha tentato un esperimento che ha voluto condividere con i followers sui social network. Una “prima volta” che lo ha lasciato sorpreso. Ecco cosa è successo.

L’esperimento culinario

Barù ha deciso di fare una prima colazione diversa dal solito. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha provato delle zucchine ripiene di riso, pomodori “e qualcos’altro” prodotte in Germania. Un “cibo mediterraneo” apparentemente “appetitosissimo” come affermato da lui stesso, con evidente sarcasmo.

“Se fate un aperitivo e invitate gente a casa… ecco l’impiattamento” ha esclamato il food influencer, che su Instagram condivide spesso ricette e piatti gustosi. Ma dopo aver assaggiato le zucchine ripiene, Barù si è dovuto ricredere: non erano affatto male.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gherardo “Barù” Gaetani (@barulino)

“Sai che c’è? È buono, buonissimo. Sapete perché? Perché non sa di nulla” ha affermato. Ed ecco l’unico motivo per cui è riuscito a mangiare il piatto assolutamente “originale”.