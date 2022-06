Prime day: Amazon svela le date per gli sconti in Italia nel 2022 | E’ corsa agli acquisti

Finalmente, tutti gli appassionati di Amazon possono sapere le date per i Prime day. I giorni dello shopping più semplice.

Una delle mosse di mercato più amate dagli acquirenti di tutto il mondo sta per tornare alla ribalta. L’operazione continua a suon di mistero sui giorni in cui avverrà e a colpi di sconti su tutti gli articoli. Un buon modo di svuotare i magazzini dagli oggetti vecchi e di fare cassa allo stesso momento. Intanto, i clienti non possono che essere contenti di sapere ogni novità in merito e il mondo del web non può che aiutarli alla migliore scelta.

La brillante invenzione dei Prime day è stata messa in atto dal 2015, quando Amazon, per festeggiare i suoi primi 20 anni, ha deciso di permettere ai clienti di avere degli oggetti a prezzi ottimali. Un successo immediato, che poi si è replicato negli anni e non poteva mancare nel 2022. Questo servizio, però, è sempre stato permesso esclusivamente agli abbonati, che hanno vissuto e vivranno un black friday digitale a manica larga.

L’azienda statunitense elettronica, gestita da uno dei più grandi miliardari di tutti i tempi, Jeff Bezos, continua ad avere una miriade di click sul web. Sintomo di come sia riuscita a permeare le volontà dei clienti, a cui è stato garantito il massimo rispetto delle proprie esigenze. Un mercato rapido e preciso, che ha avuto il top del successo in questi ultimi anni, anche grazie all’iniziativa intrapresa con le offerte per gli abbonati.

Le date del Prime day scelte da Amazon per l’Italia nel 2022

A differenza di come dice il nome dell’offerta, ci saranno più giorni per avere degli sconti sulla piattaforma di Bezos. La decisione è stata presa per 2 giorni, nello specifico, più altre giornate di ‘offerte anticipate‘. Insomma, vi sarà tempo di poter scegliere al meglio i prodotti che si vogliono acquistare.

La promozione è utilizzabile in tutto il mondo, ma ogni paese ha le proprie date. Per quanto riguarda l’Italia, vi sarà la possibilità di avvalersi delle offerte anticipate il 21 di giugno, martedì, e l’1 di luglio, che verrà di venerdì.

Mentre, per le prime offerte dei Prime day si dovrà aspettare martedì 12 luglio e, per le ultime, mercoledì 13 luglio. Per chi non fosse abbonato al servizio Prime, quindi, la miglior cosa da fare per poter prender parte alle offerte sarà quello di iscriversi prima del 21 di giugno.