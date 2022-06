Riconoscete questo bambino? Oggi è uno dei cantanti più amati in Italia ed ha un fisico pazzesco

29enne nato a Milano da madre sarda di Orosei e padre egiziano. Non potete non riconoscerlo, è un grande artista!

E’ uno degli artisti del momento. Già con questa affermazione vi abbiamo detto molto sul bambino che vi presentiamo oggi. Non ci dite che non lo avete già riconosciuto perché non ci crediamo. Gli elementi per riconoscerlo ci sono tutti.

29enne nato a Milano da madre sarda di Orosei e padre egiziano e cresce nel quartiere periferico del Gratosoglio, iniziando a studiare canto fin da piccolo. Durante la sua infanzia i genitori si separano e il nostro bimbo cresce con la madre, risentendo dell’abbandono del padre, con cui non avrà più rapporti. Questa infanzia difficile la notiamo chiaramente nei testi delle sue canzoni, che sono dei veri e propri successi nazionali.

Già perché il nostro bimbo misterioso ha vinto per ben due volte il Festival di Sanremo. Ha raggiunto la notorietà nel 2018 partecipando al Festival di Sanremo e vincendo nella categoria Giovani con il brano “Gioventù bruciata”. Ha quindi pubblicato l’EP di debutto “Gioventù bruciata” (poi divenuto l’omonimo album nel corso dell’anno seguente). A partire dal 2019 ha raggiunto il successo su scala internazionale.

Dopo aver conseguito la maturità al liceo linguistico, ha studiato presso il Centro Professione Musica di Milano, dove ha incontrato Andrea Rodini, suo insegnante e primo manager, e Francesco Fugazza, Elia Pastori e Marcello Grilli, membri della sua band e primi produttori.

Uguale a oggi!

Stiamo parlando, ovviamente di Mahmood! Ha vinto due volte nella categoria Campioni il Festival di Sanremo, nel 2019 con il brano “Soldi” e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano “Brividi”. In virtù di questi successi, ha rappresentato di diritto l’Italia all’Eurovision Song Contest sia nell’edizione 2019 di Tel Aviv, piazzandosi in seconda posizione, che nell’edizione 2022 di Torino, classificandosi sesto insieme a Blanco.

Il nome d’arte Mahmood è un gioco di parole tra il cognome (Mahmoud) e l’espressione inglese my mood (“il mio stato d’animo”), che rappresenta il suo progetto di portare la sua storia personale e quindi anche il suo stato d’animo all’interno dei pezzi.

E’ stato proprio il celebre cantante a pubblicare, tramite il proprio seguitissimo profilo Instagram, diverse foto. La maggior parte attuali, ma ce n’è una che lo ritrae da bambino. “Never changed” scrive a commento il grande artista. E, in effetti, non era difficile riconoscerlo, anche perché in entrambe le foto, Mahmood è a petto nudo e indossa un costume-pantaloncino di colore rosso. Ve l’avevamo detto che non era difficile riconoscerlo!