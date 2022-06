Elettra Lamborghini: “È caramello…” | La sfida che ha fatto impazzire i fan

In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo, Elettra Lamborghini ha voluto lanciare un indovinello ai fan.

Elettra Lamborghini è tornata a far ballare i suoi fan. Nelle scorse ore, infatti, la cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo “Caramello” insieme ai colleghi Rocco Hunt e Lola Indigo.

Nonostante il suo tentativo di “raggirare” i followers affermando di non aver realizzato nessuna nuova canzone, con l’arrivo dell’estate non poteva mancare il tormentone.

La “regina” dei tormentoni estivi

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più seguite sul web, nonché un affermato volto della televisione. Figlia di Luisa Peterlongo e di Tonino Lamborghini, è nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore della nota azienda.

Il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 2015, con la partecipazione alla trasmissione “Chiambretti Night”. Successivamente ha preso parte a diversi reality show, guadagnando una grande popolarità.

Tra questi ha partecipato a “Super Shore”, facendosi conoscere dal pubblico spagnolo e dell’America Latina. In Inghilterra è stata una dei protagonisti del “Geordie Shore”. Mentre in Italia ha partecipato al docu-reality “Riccanza”. Inoltre ha posato per la nota rivista “Playboy Italia” e per “Interviù”.

A partire dal 2017 ha iniziato a dedicarsi alla musica. Dopo aver collaborato con i rapper Sfera Ebbasta e Gué nel singolo “Lamborghini RMX”, ha pubblicato il suo primo brano da solista, “Pem Pem”, salito in cima alle classifiche.

La cantante si è fatta strada con i suoi tormentoni estivi – “Tocame”, “La Isla” insieme a Giusy Ferreri e “Pistolero”. La sua carriera musicale è stata consacrata dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020, dove si è esibita con il brano “Musica (e il resto scompare)”.

“Vediamo chi indovina…”

Nelle scorse settimane Elettra aveva già parlato della possibile uscita di un suo nuovo tormentone estivo, senza entrare troppo nel dettaglio.

Dopo aver preso in giro i suoi fan, dicendo che non avrebbe pubblicato nulla, ha pubblicato il singolo “Caramello” in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo. Presto sarà possibile vedere il videoclip della canzone ed Elettra ha già condiviso delle piccole anteprime con i followers.

In queste ore ha anche voluto lanciare un indovinello su Instagram: “È caramello non è **********a?! Vediamo chi indovina” ha affermato l’artista, sfidando i fan a completare la frase tratta dal nuovo tormentone.

Il post è stato sommerso dai commenti dei followers: gli scatti condivisi da Elettra hanno stregato tutti. La cantante, nelle fotografie, indossa un bikini viola che esalta le sue forme esplosive, insieme ad un paio di jeans strappati. Come sempre, un look mozzafiato.