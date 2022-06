Flavio Briatore raggiunge un nuovo importantissimo traguardo | Un esempio anche per i giovani

Imprenditore di grande successo nel settore ricettività. Ma anche manager di Formula 1, amato da donne bellissime. E vince ancora…

Le sue attività imprenditoriali vanno avanti a gonfie vele. La sua “Crazy Pizza” è un successone. Tanto a Milano, quanto a Roma. Ma qualche mese fa, Flavio Briatore aveva subito un intervento, che lui stesso aveva documentato con delle foto pubblicate su Instagram che lo ritraevano sul letto di un ospedale.

In tanti si chiedevano quanto avrebbe impiegato a riprendersi. Lui che è conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault. Si deve a lui il merito di aver scoperto uno dei campioni più grandi di tutti i tempi, Michael Schumacher.

Con Schumacher, così come con Fernando Alonso, Briatore ha instaurato un rapporto di sincera amicizia, oltre che professionale. E recentemente abbiamo saputo anche di un suo rientro nel circuito della Formula 1, che è sempre stata la sua passione. Ma è noto anche per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

Oltre ai redditizi affari, Flavio Briatore nella propria vita ha amato donne bellissime e da loro è stato contraccambiato. Da Naomi Campbell a Elisabetta Gregoraci. Ma non solo. Con queste due bellissime donne, Briatore ha avuto relazioni più durature. Tutto iniziò con la bellezza d’ebano Naomi Campbell, in quel periodo all’apice della carriera sulle passerelle. Ma, ovviamente, ancor più importante l’unione con Elisabetta Gregoraci. Dalla showgirl calabrese, Briatore ha anche avuto un figlio, che adora: Nathan Falco.

Ma Briatore è stato brevemente legato alla top model tedesca Heidi Klum, da cui ha avuto una figlia, Helene Boshoven “Leni”, nata nel maggio 2004. I due interruppero la relazione prima della nascita della bambina e Briatore si è sempre opposto al test del DNA. La piccola è stata poi adottata dal successivo compagno di Heidi Klum. Briatore, invece, si è sempre rifiutato di riconoscerla. E sembra che i due si vedano pochissimo. “Leni”, bellissima, sta seguendo le orme della mamma Heidi nel mondo della moda e delle sfilate.

Flavio Briatore, nuova sfida vinta

Come detto, nel mese di marzo, Flavio Briatore ha dovuto ricorrere a un intervento chirurgico: si trattava di un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Il manager pubblicò una sua foto in ospedale, ringraziando il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, il professore Alberto Zangrillo (suo amico personale) e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità.

C’era incertezza sul pieno recupero del manager che, tuttavia, in questi difficili mesi ha continuato a dedicarsi alla famiglia, ma, soprattutto, agli affari che vanno a gonfie vele. Ma, stando a quanto pubblica su Instagram l’imprenditore, oggi 72enne, il peggio sembra davvero essere alle spalle. E di questo ci rallegriamo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

“A due mesi e mezzo dall’operazione al tendine, oggi la prima ‘cauta’ corsetta. Tutto bene 👍🏻 – miglioro ogni giorno” scrive sul proprio profilo, pubblicando un breve video in cui lo vediamo tutto sommato abbastanza attivo. Un recupero record, che dev’essere un insegnamento anche per i giovani. Eccolo, quindi impegnato in una corsetta di allenamento, ovviamente a ridosso di un litorale e di un mare da sogno!