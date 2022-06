Lillo, l’ultima sua esibizione è a dir poco magica | I fan non possono far altro che ringraziarlo

È uno degli attori comici più celebri del momento. Dopo la sua partecipazione a LOL – Chi ride é fuori, ha conosciuto il picco del successo, ma Pasquale Petrolo, in arte Lillo, è sempre stato un talento della recitazione e dell’intrattenimento. Con l’ultima sua apparizione, però, stupisce tutto il suo pubblico. E un’esibizione magica…

È un attore romano conosciuto già da parecchio tempo, celebre per i suoi duetti esilaranti accanto al suo amico e collega Greg, Claudio Gregori, con il quale si esibisce ormai da decenni con enorme successo. Questa volta, però, Lillo è da solo, ma riesce ugualmente ad incantare il suo pubblico che lo deve proprio ringraziare.

Gli spettacoli teatrali portati in giro per l’Italia registrano sempre il tutto esaurito anche perché il duo comico più riuscito del panorama nazionale, porta sempre in scena nuove gag e spassosissimi sketch, sempre più apprezzati dal pubblico.

Lillo, la sua straordinaria carriera tra teatro, televisione e radio

Lillo e Greg sono apparsi insieme in alcune pellicole cinematografiche, ma soprattutto, conducono con successo da anni il programma radiofonico in onda su radio due, 610 sei uno zero, che propone, con l’aiuto dello speaker, siparietti surreali a dir poco esilaranti.

Lillo in più di una occasione, però, é apparso senza il suo collega. Il loro sodalizio si basa su un’estrema fiducia ed empatia ed è per questo che gli attori si possono permettere anche esperienze in solitaria sapendo di poter contare sul proprio collega al momento del ricongiungimento che puntualmente avviene.

Il grande successo televisivo lo ha conosciuto quando ha partecipato alla fortunatissima prima edizione di LOL – chi ride è fuori, produzione dallo strepitoso successo della tv a pagamento Prime tv.

Il clamore intorno al suo personaggio è stato tale che Lillo è stato richiamato anche nella seconda edizione come “provocatore di risate”. La sua iconica frase “so’ Lillo!” è diventata un cult e addirittura é stata impressa su gadget e capi di abbigliamento. L’ultimo lavoro dell’attore comico é stato il doppiaggio di una pellicola di animazione. Ha prestato la voce al cane Superman accant per il film della Warner Bros DC – League of super pets.

Una esibizione magica…

Con l’ultimo post su Instagram però l’attore ha incantato tutti. Si esibisce in una magia con la quale dice di aver guadagnato numerosi inviti a cena. Spiega al suo pubblico come scommettere di essere in grado di far sparire una moneta. La posta in palio per lui è stata spesso un pasto al ristorante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lillo (@lillopetrolo)

Durante l’esilarante gag, Lillo mostra a rallentatore il trucco in modo da insegnarlo a tutti i suoi follower. Il video ha riscosso un grande successo sul web. Molti, proprio a sua detta, lo dovranno ringraziare quando vinceranno la prossima cena…