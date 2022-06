Anna Tatangelo, sapete che ha una sorella bellissima? Le due sono molto unite

La cantante, oggi 35enne, ha pubblicato, nel tempo, diversi scatti con la sorella maggiore. Le due hanno un rapporto bellissimo

E’ sulla scena già da oltre vent’anni, nonostante sia giovanissima. Anna Tatangelo si fa apprezzare non solo per le sue doti artistiche e canore, ma anche per la sua bellezza. Di lei sappiamo molto, sia sotto il profilo artistico, che personale. Ma forse questo dettaglio sfuggiva ai più: sapete che la nostra Anna ha una sorella che è bella quanto lei?

Il successo arriva nel 2002 con la vittoria di Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Da quel momento l’ascesa non avrà di fatto pause né stop. Ha realizzato più di 100 canzoni e venduto oltre un milione e mezzo di dischi. Numerosi i dischi di platino e i dischi d’oro. Ha vinto un Venice Music Award e un Wind Music Award.

Vanta otto partecipazioni al Festival di Sanremo, fra cui una vittoria nella categoria Nuove proposte nel 2002, una vittoria nella categoria donne nel 2006 e un secondo posto nel 2008. Ha inoltre partecipato tre volte al Summer Festival con “Muchacha”, “Inafferrabile” e “Chiedere scusa”. Ha vinto un Venice Music Awards, un Wind Music Awards nel 2011 e il Premio Lunezia nel 2018.

Lunga la relazione con il collega Gigi D’Alessio. I due iniziano a frequentarsi nel febbraio 2005, ma la rendono nota quasi due anni dopo, nel dicembre 2006. Hanno anche avuto un figlio, Andrea, nel 2010. Dopo un periodo di crisi, i due hanno annunciato la separazione il 3 marzo 2020. Una relazione importante, da cui la cantante è riuscita a uscire, a ripartire. Nel 2021 Anna Tatangelo ha iniziato una relazione con il collega Livio Cori.

La bellissima sorella di Anna Tatangelo

Sul proprio profilo Instagram, Anna Tatangelo è seguitissima. Tanti i suoi fan e i suoi followers che vogliono essere sempre aggiornati sulle sue novità discografiche o sulle tappe dei suoi concerti e delle sue apparizioni televisive. Ma anche foto personali, dove mostra tutta la sua bellezza. E oggi parleremo proprio di un aspetto personale della nostra beniamina.

La circostanza la apprendiamo proprio spulciando il profilo Instagram ufficiale di Anna Tatangelo. La cantante, oggi 35enne, ha pubblicato, nel tempo, diversi scatti con la sorella maggiore. Lei si chiama Silvia e le due sono molto unite. Silvia, infatti, è sempre stata presente nella vita di Anna, sia per quanto concerne i successi professionali, ma anche per quanto riguarda le vicende personali.

Le due hanno anche un fratello, di nome Giuseppe. Ma è innegabile che il rapporto esistente sia molto più stretto vicendevolmente. “Avere una sorella è una gioia a cui non è possibile rinunciare. Una volta entrata nella tua vita, ci resterà per sempre. Sei sempre stata al mio fianco” ha dichiarato una volta Silvia.