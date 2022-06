Elisabetta Canalis: la situazione era troppo pesante | La confessione disarmante dell’ex velina

Elisabetta Canalis ha scritto parte della storia di “Striscia la Notizia”, è la veline per eccellenza. Ormai da anni vive negli USA e quotidianamente infiamma il web con i suoi scatti. Quello che ha raccontato questa volta però lascia tutti a bocca aperta ..nessuno lo avrebbe mai potuto immaginare

Negli scorsi anni erano una delle coppie più glamour del mondo. Entrambi famosissimi, entrambi bellissimi e quindi desiderati dai fan. Parliamo di Elisabetta Canalis e George Clooney. Oggi Elisabetta ricorda con tenerezza quel periodo. Ma nel suo ricordo non mancano anche sensazioni negative.

Oggi 43enne, con Maddalena Corvaglia ha formato la coppia di veline più famose della storia di “Striscia la notizia”. Di origine sarda, Elisabetta Canalis per tanto tempo ha fatto parlare di sé per relazioni e flirt, veri o inventati dal gossip. Nei primi anni 2000 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore statunitense George Clooney.

Negli anni, quindi, una enorme popolarità. Non solo come velina di “Striscia la notizia”, ma anche con l’immancabile calendario sexy e con la partecipazione ad alcune importanti trasmissioni, come “Controcampo”, il programma calcistico di Mediaset, condotto da Sandro Piccinini. Il grande salto è la co-conduzione del Festival di Sanremo nel 2011, insieme a Gianni Morandi e a un’altra bellissima showgirl, Belen Rodriguez.

Per lei anche alcune performance recitative, sia al cinema, che in televisione. Ricordiamo “La fidanzata di papà”, di Enrico Oldoini. Ma ottiene un personaggio molto importante anche in due stagioni della fortunata fiction “Carabinieri”, siamo tra il 2003 e il 2004. Molti la ricorderanno anche nel videoclip di Biagio Antonacci, “Convivendo”, grande successo del cantautore.

La persecuzione e la fuga dall’Italia

Da anni si è trasferita negli Stati Uniti, a Los Angeles. Il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015. Insomma, prima con George Clooney, oggi con il dottor Perri, per Elisabetta gli States sono ormai una seconda casa.

Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 era probabilmente la showgirl per eccellenza. Elisabetta Canalis era all’apice. Sia per la sua carriera, sia per le sue relazioni famose. Poi, però, ha deciso di lasciare il nostro Paese. Ora, dopo anni, si scopre il vero motivo di una scelta molto importante e sofferta.

E non è l’amore (prima per Clooney e poi per Perri) ad averla spinta a lasciare il nostro Paese. No, Elisabetta Canalis non è volata via negli USA per questo. Ma per motivi molto più intimi e tormentati. Che oggi, a distanza di anni, ha deciso di condividere.

Prima di andare via, infatti, la nostra Elisabetta ha vissuto periodi piuttosto stressanti. Quelli di gossip cattivo, subito in maniera indiscriminata. Ed è stato proprio questo uno dei motivi che l’ha spinta ad andarsene: “Ero single, giovane e al centro dell’attenzione. All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia”.

Sì, l’ansia di non avere più una vita privata. Un incubo. Anzi, come la definisce Elisabetta Canalis, “una persecuzione”, soprattutto negli anni con Clooney. “George è una persona molto divertente, adora fare gli scherzi”, ha ricordato Elisabetta. “Faceva tanti gavettoni ai paparazzi”. Ma per Elisabetta la situazione era più pesante. Anche per questo Elisabetta ha deciso di trasferirsi negli States, dove può contare su un maggiore anonimato e vivere più serenamente.