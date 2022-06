Aida Yespica, le sue forme esplodono | Le immagini che fanno impazzire i suoi follower

Questa volta Aida Yespica ha deciso di mandare letteralmente fuori di testa i suoi follower. Le foto mettono in evidenza le sue forme.

L’estate avanza di giorno in giorno e il caldo inizia a farsi sentire sempre di più, specie se poi si notano delle fotografie ‘calienti’. Fra queste, vi sono alcune che non riescono a passare in secondo piano, per il clamore che creano e per la bellezza che emanano. I bollori estivi sotto gli ombrelloni impazzano per i continui andirivieni sui bagnasciuga, ma anche ciò che passa in rete non aiuta di certo a rinfrescare le giornate.

Fra le tante showgirl che mostrano le proprie curve sui propri profili social, vi è anche la venezuelana Aida Yespica. Lei non ha mai smesso di far innamorare i propri follower e lo si nota da ciò che le scrivono nei commenti. Oltre ad essere una nota modella, attrice e tutto fare nel mondo dello spettacolo, infatti, mostra anche un grande interesse del pubblico dall’alto dei suoi oltre 900 mila follower su Instagram.

Le sue continue condivisioni di immagini e di pensieri inerenti alla propria vita quotidiana, la rendono una delle donne più amate in rete. Ora, tramite le proprie storie condivise, ci fa anche sapere che a breve ascolteremo le sue parole cantate come tormentoni estivi. Una novità tutta da godere con un drink in spiaggia all’ora dell’aperitivo, magari di fronte a uno splendido tramonto e a una bella compagnia.

La foto di Aida Yespica che mostra tutte le sue forme

Molti maschi e femmine hanno scelto lei come icona di bellezza, da imitare e da invidiare per tutto ciò che rappresenta. Lo dimostrano con una serie di commenti che non lasciano adito a interpretazioni. D’altronde, non tutte le fashion blogger riescono a ricevere oltre 9 mila like per una sola immagine condivisa, sintomo di quanto sia apprezzata in ogni suo modo di essere.

Le fotografie postate la ritraggono in un abito da sera arancione, attillato, lungo fino ai piedi e ricco di fantasia. Pur non essendo l’unica modella di un noto marchio italiano che mostra le proprie invenzioni, si può ben dire che è la star assoluta del set fotografico.

Eppure, di fianco a lei sfilano e si fanno fotografare anche tante altre modelle e showgirl, tra cui la sempre verde showgirl Antonella Elia, sempre pronta a sfoggiare il proprio sorriso di fronte a una fotocamera.