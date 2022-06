Chiara Ferragni, con il suo gesto impressiona…e Fedez risponde a tono!

Chiara Ferragni. Ormai da moltissimi anni il suo nome è sulla bocca di tutti per il suo successo mondiale e per aver inventato una professione oggi ambita da tantissimi giovani. Ma Chiara, molto spesso, utilizza la sua immagine per gesti di solidarietà o, come in questo caso, per battaglie sociali. Ecco l’ultima sua trovata.

È l’esempio di moltissime persone che la seguono attraverso i social in ogni suo spostamento, evento familiare o professionale. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 27 milioni di follower distribuiti in tutto il mondo e attraverso le immagini che pubblica non vuole solo pubblicizzare nuove collaborazioni, ma anche mandare messaggi più profondi.

Chiara Ferragni, il suo successo familiare e lavorativo

Molto spesso si fa vedere in giro con i propri bambini come una semplice mamma lavoratrice, ma Chiara Ferragni semplice non è. Passa le sue giornate tra un impegno lavorativo ed un altro anche perché ormai la sua impresa, fondata anni fa con il marchio the blonde salad, è oggi diventato un piccolo impero sotto il nome Chiara Ferragni, che da lavoro a moltissime persone.

Chiara è una donna lavoratrice, una moglie appassionata e una mamma dolce e presente che è riuscita con il suo impegno, la sua caparbietà e il suo talento a diventare quello che molte donne desidererebbero essere. Il suo sembra essere un successo su tutti i campi fatto di impegno, fatica, problematiche, ma ovviamente anche di soddisfazioni, traguardi e meritatissima fama.

La ragazza che un tempo acquistava le borse firmate per pubblicare i suoi primi post su Instagram, oggi è ricercata dalle case di moda più famose al mondo. Un suo intervento viene pagato a peso d’oro e ogni singolo post le frutta decine di migliaia di euro. Sembra essere arrivata al punto più alto della sua carriera, ma Chiara Ferragni non si ferma mai.

Il messaggio che manda attraverso il suo post

Dopo essersi impegnata, anche durante la pandemia accanto al suo marito rapper Fedez, in campagne di solidarietà che hanno raccolto milioni di euro a favore dei più deboli, ora è arrivato il momento di lottare per i diritti della donna e proprio con un’immagine che ha suscitato un clamore mediatico sconvolgente, Chiara vuole mandare un segnale.

Attraverso la sua foto in topless pubblicata sui social vuole rivendicare il diritto di una donna, ma soprattutto di una mamma di fare quel che vuole con il proprio corpo senza dover rendere conto a nessuno e senza diventare un bersaglio pubblico. La didascalia parla chiara “my body, my Choice!” il mio corpo la mia scelta. A coprire i capezzoli solo l’immagine di due piccole ciliegie.

Fedez dal canto suo, dopo averla sempre supportata in questa missione intrapresa ormai da tempo, commenta con sarcasmo ed ironia: “per me 2 kg di ciliegie. Grazie”. Con queste parole simpatiche e distese vuole incoraggiare la moglie verso altri gesti del genere che diventano sempre più importanti per milioni di donne.