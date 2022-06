Chiara Ferragni, il look che ha conquistato Marbella | L’influencer sempre più “esagerata”

Il look dell’influencer più conosciuta nel mondo questa volta è veramente “esagerato”. Chiara Ferragni ha infiammato il web con i suoi scatti da Marbella.

Chiara Ferragni è sicuramente una delle persone più influenti nel mondo del web. L’influencer più famosa di tutti i tempi si è fatta conoscere con l’apertura del suo blog “The Blonde Salad”, creato nel 2009 insieme a Riccardo Pozzoli.

Grazie al suo sito, dedicato alla moda ed al lifestyle, ha raggiunto la notorietà diventando un vero fenomeno mediatico. A distanza di 5 anni, Chiara è diventata la prima fashion blogger a posare per una copertina di Vogue.

Mentre nel 2016 è stata scelta come global ambassador di Pantene e testimonial di Amazon moda. L’anno seguente è stata nominata dalla rivista Forbes come “l’influencer di moda più importante al mondo”.

Tra famiglia e carriera: “The Ferragnez”

Nata nel 1987 a Cremona, Chiara Ferragni, con i suoi 27 milioni di followers, è una delle influencer più seguite al mondo. Nel corso della sua carriera ha collaborato con brand del calibro di Swarovski, Pomellato ed Intimissimi, fino ad ispirare la Mattel nella creazione di una sua versione Barbie.

Figlia del dentista Marco Ferragni e della scrittrice Marina Di Guardo, ha due sorelle minori – Francesca e Valentina – anche loro molto popolari sui social network.

La sua storia d’amore con il rapper Fedez è stata ufficializzata nel 2016. La coppia ha celebrato le nozze due anni dopo a Noto, in Sicilia. Insieme hanno avuto due figli: Leone, nato nel 2018, e Vittoria, nata l’anno scorso.

L’influencer, insieme alla sua famiglia, è stata protagonista del programma “The Ferragnez” disponibile su Amazon Prime.

La prima notte a Marbella

Chiara Ferragni interagisce ogni giorno con i suoi followers, tramite la condivisione frequente di stories e post in cui mostra la sua quotidianità, insieme all’amata famiglia, ed il suo lavoro – tra viaggi, outfit spettacolari e collaborazioni con numerosi brand.

Negli scorsi giorni l’influencer è atterrata a Marbella, in Spagna. In occasione della sua prima notte nella meravigliosa località di mare, ha deciso di sfoggiare un look che ha stregato i social network.

Chiara, infatti, ha prontamente condiviso il suo outfit con i follower. La fashion blogger, negli scatti pubblicati su Instagram, indossa una catsuit firmata David Koma estremamente sensuale. La tutina nera ed attillata le lascia una gamba scoperta ed è abbinata ad un paio di sandali gioiello con tacco del suo omonimo brand.