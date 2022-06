Fedez rischia veramente grosso | Il VIDEO nel quale è “vittima” dell’agguato

Fedez è uno dei cantanti più in voga del momento. Ogni sua uscita registra numeri impressionanti e i suoi pezzi diventano sempre hit dal successo strepitoso. Tramite la sua pagina Instagram, seguita da milioni di follower, il cantante ha denunciato di essere stato “vittima di un agguato”, se l’è vista veramente brutta!

Da poco ha annunciato il suo ricongiungimento con l’amico e collega J-Ax con il quale sta pensando ad un progetto di solidarietà che unisce un concerto nel capoluogo lombardo ad una campagna per una speciale raccolta fondi. Fedez é da sempre impegnato su più fronti, ma non ogni volta per lui va tutto liscio.

Fedez, la quiete dopo la terribile tempesta della malattia

Sembra fortunatamente passato il peggio, da quando, durante questa primavera, è apparso in lacrime davanti ai suoi follower dichiarando di essere stato colpito da un rara forma di tumore del pancreas. Si é temuto per il peggio, ma oggi sembra quasi tutto superato nonostante le visite di controllo alle quali si deve ovviamente sottoporre periodicamente. Accanto a lui c’è sempre stata sua moglie, Chiara Ferragni che ha saputo trovare fin da subito la forza per dargli coraggio e ritrovare la serenità in poco tempo.

La sua vita professionale é da molti anni sfavillante. Proprio in questi giorni ha lanciato il suo nuovo brano estivo Dolce Vita cantata insieme a Tananai e Sara Mattei. È già uno dei pezzi più suonati di questi giorni è non si dubita possa diventare presto il tormentone estivo per eccellenza.

La famiglia Ferragnez è solita condividere ogni momento sui social, l’ultimo in ordine temporale il sensazionale annuncio di Amadeus riguardo alla prossima cooconduzione del Festival di Sanremo di Chiara Ferragni.

Il video dell’agguato che ha “attentato alla vita” del rapper

Ogni momento piu’ o meno saliente della loro vita viene condiviso su Instagram, come è successo per l’ultimo video postato dal rapper. È decisamente “vittima di un agguato” che gli poteva costare molto caro.

La situazione è un tranquillo quadretto familiare nel quale Fedez si trova davanti al seggiolone della loro piccola Vittoria che da poco ha compiuto un anno. Come molto spesso fanno, giocavano insieme, questa volta con una bottiglietta.

La bambina con fare furbetto con una mano fa il gesto di mettere l’oggetto nella bocca del papà, ma in un attimo la situazione degenera. Vittoria spinge troppo e il cantante rischia di soffocare. Il tutto si conclude ovviamente con una risata da parte dei genitori, ma sicuramente papà Federico avrà imparato a stare un po’ più attento per i prossimi giochi con la piccola di casa.