Marcelo, lascia il Real Madrid in lacrime | La sua ultima dedica fa il giro del web..era doveroso farlo!

Dopo quindici anni, Marcelo ha lasciato il Real Madrid. Un’avventura ricca di trofei conquistati. E per i Blancos, il brasiliano ha anche modificato un suo tatuaggio.

Dopo quindici anni di onorato servizio, Marcelo ha lasciato il Real Madrid alla naturale scadenza del suo contratto con il club spagnolo. Arrivato nel 2007 alla Casa Blanca dalla Fluminense quasi come uno sconosciuto, ha poi scalato le gerarchie diventando un pilastro prima di Fabio Capello e poi di tutti gli allenatori a venire.

Con la maglia del Real Madrid, Marcelo ha conquistato la bellezza di 25 trofei, conquistando il record di calciatore più titolato nella storia del club. Superato anche Gento che si fermò a quota 23.

“Voglio ringraziare profondamente Marcelo, un giovane diventato grande nel Bernabeu. Stiamo parlando di una leggenda”, ha dichiarato il presidente madrileno Florentino Perez nel corso della conferenza stampa d’addio del brasiliano.

E l’ultimo trofeo conquistato dal terzino verdeoro con la maglia del Real Madrid è stata la Champions League vinta a maggio nella finale contro il Liverpool. La 14esima per il club spagnolo, di cui 5 con Marcelo in squadra.

E proprio in onore della sua quinta Coppa Campioni vinta con indosso la maglia delle Merengues, Marcelo ha deciso di modificare un tatuaggio fatto in precedenza.

Marcelo, dice addio al Real Madrid e modifica un tatuaggio

Subito dopo la vittoria per 1-0 in finale di Champions contro il Liverpool, Marcelo si è diretto dal suo tatuatore di fiducia per far modificare uno dei tatuaggi dedicati al Real Madrid.

Sulla coscia sinistra, infatti, il brasiliano ha immortalato sulla propria pelle i successi in Europa con i Blancos. Una grande “coppa dalle grandi orecchie” con sopra il simbolo del pallone della Champions e sotto le date di tutti i successi del calciatore nella competizione.

La prima è arrivata nel 2014, poi tre consecutive 2016, 2017, 2018. E per ultima quella appena vinta e immediatamente aggiunta alla “lista su pelle”: questa del 2022.

Una foto che ha fatto immediatamente il giro del web, con il brasiliano che ha ricevuto tantissimi attestati di stima e affetto da parte dei tifosi del Real Madrid. “Il tatuaggio aveva chiaramente bisogno di un aggiornamento”. Il messaggio scritto da Marcelo sul post del tatuaggio.

Un vero cuore madrileno quello del calciatore brasiliano che nella conferenza stampa d’addio ha lasciato in lacrime il club: “Sono arrivato qui da bambino. Me ne vado come un uomo, con tanta allegria. Piango, sì, ma per le tante emozioni e per i tanti ricordi”.