Matteo Berrettini, il sexy festeggiamento per la vittoria | La foto quasi nudo fa impazzire le fan

È uno dei più grandi tennisti italiani, se non il migliore. Matteo Berettini sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista professionale. La sua vittoria al torneo del Queen’s é freschissima e il tennista, idolo anche di moltissime donne, pubblica una foto che scatena tutti i suoi follower. L’immagine è di quelle da rimanere a bocca aperta.

Dopo il lockdown e soprattutto dopo l’incidente alla mano che l’ha costretto per qualche mese fuori dai campi, Matteo ha inanellato una vittoria dietro l’altra. Non gli resta che Wimbledon e il bel tennista romano si sta preparando al meglio. Ora però è il tempo di festeggiare e Berrettini lo fa in grande stile dedicando un’immagine sexy alle sue fan.

I suoi successi sempre più importanti

Recentemente ha dichiarato, proprio riferendosi all’incidente che ha subito, di aver sempre imparato qualcosa dai suoi infortuni. Il suo punto di forza è saper lavorare sulla potenza mentale, iniziando a sperimentare nuove parti del gioco. Matteo si dice pronto per affrontare la competizione inglese anche se sa di avere due mostri sacri davanti, Djokovic e Nadal che già hanno vinto tornei a rilevanza mondiale.

La sua specialità, infatti, è quella di giocare sull’erba. Matteo negli ultimi 21 incontri a trionfato per ben 20 volte e sembra aver superato brillantemente l’intervento al mignolo destro avvenuto quattro mesi fa. Matteo sa di potercela fare, ma conosce anche i suoi grandi avversari.

Il suo è un impegno costante che lo limita sicuramente nella sua vita privata, ma che gli concede soddisfazioni e grandi successi. Sulla sua pagina Instagram lo abbiamo potuto apprezzare mentre si allena con costanza e si sottopone a sedute terapeutiche particolarissime. Una di queste avvenute prima della vittoria del Queens, prevedeva l’immersione in una vasca con del ghiaccio e Matteo ha voluto condividere con i suoi follower questo momento di simpatica sofferenza.

Il post che infiammo le sue fan

In occasione dei festeggiamenti per la conquista della Coppa nell’ultimo torneo vinto, Matteo ha incantato le sue fan con un post che scalda decisamente l’atmosfera. Berrettini sta consumando il suo pasto super salutare a base di pasta in bianco e pollo, ma lo fa in maniera molto particolare; è seduto su un divano davanti alla splendida Coppa, ma sorride all’obiettivo posando nudo, coperto solo con un asciugamano.

Le fan sicuramente hanno apprezzato il gesto e come dargli torto visto la straordinaria bellezza del tennista nostrano. Un fascino latino che con i suoi tratti mediterranei incanta con il suo sguardo e il suo sorriso ammaliante. Il pubblico si augura che Matteo possa ottenere un’altra vittoria, per la sua carriera, ma soprattutto per assistere a un nuovo festeggiamento del genere!