Wanda Nara, questa volta si rischia l’infarto! Il video più hot dell’estate

Il video pubblicato da Wanda Nara in pochissimo tempo è diventato virale, affermandosi come il più hot dell’estate.

Showgirl, modella e agente del marito Mauro Icardi, Wanda Nara non è nuova al mondo dei gossip.

Il post pubblicato nelle scorse ore è diventato virale in pochissimo tempo: Wanda ha alzato ulteriormente le temperature con il video più hot dell’estate.

Dagli esordi come modella alla carriera di manager

Nata a Buenos Aires nel 1986, Wanda Nara è rimasta affascinata dal mondo dello spettacolo da bambina. Presto ha iniziato a partecipare a diverse sfilate, per poi debuttare sul piccolo schermo, diventando un volto noto della televisione nel suo paese d’origine. Ha preso parte ai talent show “Patinando por un sueño”, “El musical de tus sueños” e “Bailando por un sueño” guadagnando una grande popolarità.

Prima di legarsi a Mauro Icardi, ha avuto una relazione con l’attaccante Maxi Lopez, con il quale si è sposata nel 2008. La coppia ha avuto tre figli: Valentino, nato nel 2009, Constantino, nato nel 2010, e Benedicto, nato nel 2012.

Nel 2011 la famiglia si è sposata in Italia, per via del trasferimento del marito nel Catania, ma dopo due anni il loro matrimonio si è concluso con reciproche accuse di infedeltà.

L’anno seguente la showgirl ha conosciuto Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain nonché amico ed ex compagno di squadra di Lopez in Sampdoria. Wanda e Mauro si sono sposati nel 2014 ed hanno avuto due figlie: Francesca, nata nel 2015, e Isabella, nata nel 2016.

Le nozze con il calciatore, di cui è diventata anche procuratrice sportiva e manager, sono finite al centro di numerose polemiche.

Quando Icardi non è stato convocato in Nazionale, i tifosi hanno accusato Wanda, che è stata presa di mira in più occasioni anche da parte della sorella del marito, Ivana Icardi. Quest’ultima, nota per aver partecipato alla versione argentina del “Grande Fratello”, è convinta che la showgirl abbia spinto il fratello ad allontanarsi dalla famiglia. Secondo Ivana, inoltre, per Wanda il marito sarebbe solamente un “bancomat” vivente.

Il video allo specchio

Nonostante le polemiche, Wanda sta portando avanti la sua carriera da manager e si è trasferito con il marito a Parigi. Vista la sua notorietà, è molto seguita sui social network dove si è affermata come influencer ed ha dato vita ad un brand tutto suo, chiamato “Wanda Cosmetics”.

Su Instagram è seguita da oltre 12 milioni di persone, con le quali interagisce ogni giorno tra foto insieme alla famiglia, in vacanza, o relativi al suo lavoro. Non mancano i selfie e gli scatti che riescono sempre a lasciare i fan a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Solamente nelle scorse ore la showgirl ha pubblicato un post che ha stregato il web. Nel video, Wanda si sta riprendendo con il cellulare allo specchio, mentre è girata di spalle sfoggiando le sue forme. Wanda si è voluta mostrare in tutta la sua sensualità e confidenza, scaldando i social network.