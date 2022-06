Andrea Delogu, bomba sexy sul letto… il VIDEO che infiamma i follower

Andrea Delogu, da poco ha compiuto i suoi primi quarant’anni e contemporaneamente ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Luigi Bruno, il modello ventitreenne che solo negli ultimi giorni compare anche nelle sue storie Instagram. Ma Andrea nell’ultimo video è da sola, sul letto, e le immagini non sono decisamente adatte ai deboli di cuore.

Andrea Delogu sta tirando le somme della sua prima intensissima parte di vita e si dice soddisfatta per quello che ha fatto fino ad oggi. E’ consapevole di avere ancora dei progetti da realizzare ma fino ad oggi è stato un continuo crescendo per quanto riguarda la sua carriera professionale e la sua vita privata.

Andrea Delogu, la sua vita condivisa con tutto il suo pubblico

Tramite la sua pagina Instagram e i suoi social, i follower sono costantemente informati sul procedere della vita della splendida conduttrice. La rossa che infiamma, al tempo del suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari, condivideva ogni loro momento di vita comune. Poi il silenzio, dal quale il web ha capito che qualcosa non stava più andando. È arrivata, quindi, l’inattesa separazione intorno alla quale per molto tempo i protagonisti hanno mantenuto il riserbo è un complice silenzio.

Poi sembra essere iniziata una seconda vita per la conduttrice più in voga del momento. Arrivano i successi in radio, in televisione e in ultimo la grande occasione della conduzione del TIM Summer Festival accanto ad un’altra stella nascente del piccolo schermo, Stefano Martino.

Anche la sua vita privata trova una quadratura del cerchio. L’acquisto della nuova casa condiviso in ogni momento con il suo pubblico, dal rogito all’inizio dei lavori e al tanto atteso trasferimento. Poi in questi ultime settimane l’ufficializzazione della storia d’amore con Luigi.

Il video che fa impazzire i suoi follower

Ci sa fare Andrea e anche il pubblico se ne è accorto. La sua fama negli ultimi due anni è cresciuta vertiginosamente e oggi la Delogu è una promessa del piccolo e del grande schermo oltre che una conferma della radiofonia nazionale.

Ma la bella conduttrice sa giocare con il suo pubblico e proprio con il suo ultimo video lo conferma. Si riprende mentre in posa sexy sul suo nuovo letto matrimoniale. Una musica di sottofondo che rende il tutto più sensuale e, il gesto di zoomare sui punti più caldi, rende il video bollente. L’ironia, che dimostra anche la sua grande intelligenza, non manca mai nelle sue storie e la fa da padrone anche in questo caso.

Andrea dichiara di aver inquadrato i punti critici che attraggono maggiormente i follower appassionati. Pensa di risparmiare tanta fatica per il suo pubblico che così potrà evitare di salvare il video per poi gustarlo al meglio.