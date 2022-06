Calcoli renali, ecco come evitarne la formazione | Gli accorgimenti da prendere a tavola

I problemi ai reni colpiscono moltissime persone che, nella maggior parte dei casi, non se ne accorgono. Ecco perché è fondamentale ricorrere a visite periodiche sul proprio stato di salute che aiutano ad evidenziare precocemente l’insorgenza di qualche disturbo. Ma prevenire i calcoli è possibile anche adottando un preciso stile di vita che aiuta la funzionalità renale.

La funzione di questi due piccoli organi è quella di depurare l’organismo; al loro interno scorre tutto il nostro sangue che viene letteralmente pulito dalle sostanze di scarto dirottate quindi nelle urine e espulse dal nostro corpo.

I reni, oltre alla funzione depurativa, possiedono anche la capacità di produrre alcuni ormoni chiave del nostro organismo che concorrono alla formazione dei globuli rossi e conseguentemente alla regolazione della pressione arteriosa. Ecco perché è di fondamentale importanza preservarne la funzionalità corretta attraverso piccoli accorgimenti quotidiani che aiutano le loro attività.

Per preservare i reni è importante lo stile di vita e l’alimentazione sana

Il primo accorgimento deve essere preso a tavola: scegliere cibi poveri di proteine, sodio e fosforo é un’ottima pratica per stimolare il lavoro renale. Ma per una dieta equilibrata e variegata è possibile prediligere le proteine vegetali rispetto a quelle animali che andrebbero evitate. Via libera quindi a lenticchie e fagioli, ottimi sostituti della carne.

I cibi ad alto contenuto di fosforo, che quindi andrebbero aboliti o perlomeno ridotti nella nostra dieta, sono perlopiù i salumi, le farine, la crusca e il tuorlo d’uovo. Per ridurre la quantità di questo elemento dai cibi è possibile adottare uno stratagemma non conosciuto. È sufficiente conservare l’alimento in frigorifero per circa 8 ore prima della cottura. Si può quindi procedere alla bollitura avendo l’accortezza di cambiare l’acqua a metà cottura.

Per ridurre la presenza di sodio nella nostra dieta si consiglia di preferire le spezie come insaporitori dei cibi evitando l’uso eccessivo di sale; per lo stesso motivo si dovrebbe abolire o quantomeno ridurre l’assunzione di affettati, formaggi stagionati e alimenti in salamoia.

Bere due litri d’acqua è fondamentale per la funzionalità renale

L’ultimo, ma forse il più importante di tutti per aiutare il corpo a mantenere i reni in perfetta salute, è il consiglio di assumere almeno due litri di acqua al giorno; non è necessario che sia confezionata poiché è possibile bere anche quella del rubinetto. Per raggiungere la quantità esatta di liquidi da ingerire è utile aiutarci con tisane succhi di mirtillo, uva e frutta ad alto contenuto di acqua.

Se si decide per un’acqua da trovare in commercio sarebbe bene sceglierne una poco mineralizzata che non appesantisca i piccoli organi depurativi. L’istituto Superiore di Sanità però sottolinea che da uno studio recente é emerso che il consumo di acqua di rubinetto non favorisce la formazione di calcoli.