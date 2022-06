Chiara Ferragni, i festeggiamenti sempre più estremi | La foto vietata ai minori lascia tutti senza parole

È proprio il momento di festeggiare, per Chiara Ferragni. L’annuncio a sorpresa di Amadeus per quanto riguarda la conduzione di Sanremo e, in questi giorni, la nascita del primo nipotino Edoardo, figlio di sua sorella Francesca. Ma questa volta Chiara fa sul serio e il brindisi é decisamente hot.

I suoi fan rimangono senza parole, ma Chiara sembra aver deciso di non farsi più problemi di apparenza e lo fa mostrandosi come mamma l’ha fatta davanti all’obbiettivo di un fotografo. È stufa di doversi giustificare per i suoi gesti in quanto moglie e mamma.

Ognuno del suo corpo fa quel che vuole e questo è il chiaro messaggio che l’influencer più famosa dello stivale ha deciso di mandare in questi giorni. Prima la foto con le ciliegie che le coprono solo i capezzoli poi l’outfit decisamente azzardato con la tutina aderente mono gamba. E ora il suo ultimo post che ha lasciato i fan senza parole.

Chiara ferragni, un periodo d’oro per la sua vita e la sua carriera

Sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2023 e questa è solo una delle ultime bombe che lancia la sexy influencer. La gioia è incontenibile e questa volta Chiara decide di festeggiare nel modo più particolare.

D’altronde la Ferragni non si è mai tirata indietro e ha sempre messo la sua faccia per un impegno concreto nel sociale. È diventata paladina della parità di genere e lotta quotidianamente per il diritto delle donne lavoratrici, mamme e mogli, di condurre una vita al pari di ogni altro uomo. L’ultimo suo motto è stato “My body my Choice”, confermando la sua volontà di affermare la libertà di tutti, allontanadosi da ogni tabù e stereotipo umano.

Chiara Ferragni, l’ultima provocazione per il suo impegno nel sociale

E adesso l’ultima sua uscita che nessuno si aspettava. Questa volta ha voluto osare più delle precedenti e posa completamente nuda in una vasca da bagno. I suoi punti più intimi sono coperti da un impalpabile schiuma, probabilmente per evitare la censura dei social attenti ad ogni contenuto pubblicato. C’è da dire che il trucco e gli accessori sono come sempre impeccabili, ma come potrebbe essere daltrimenti per una delle più importanti influencer a livello mondiale?

In mano un calice di vino rosso per brindare ai nuovi suoi importantissimi progetti lavorativi, ma, crediamo, anche a tutte le donne che grazie a questi gesti acquisiscono più consapevolezza del loro corpo e della loro identità e riescono ad uscire da una gabbia costruitagli dalla società moderna.

La Ferragni ha decisamente trovato un altro modo per far parlare di sè e se questi devono essere i contenuti, siamo tutti pronti per il prossimo gesto eclatante che catturerà l’interesse mondiale.