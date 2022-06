Diletta Leotta, il lavoro la rende splendente | La foto sexy che stende i fan

Diletta Leotta, la popolarissima e seguitissima conduttrice di Dazn, in una recente intervista ha stupito tutto il suo pubblico rivelando di non essere così ossessionata dagli outfit alla moda. Durante la pandemia spesso vestiva in tuta, ma ora che la vita è decisamente riniziata adora indossare capi all’ultimo grido e soprattutto super sensuali; come in questa occasione…

In questi giorni è seguitissima dai paparazzi che non vedono l’ora di incontrarla vicino al presunto suo nuovo amore Giacomo Cavalli. Nelle ultime settimane sono volati a Palma di Maiorca e hanno vissuto qualche giorno in pieno relax e sintonia. Ma Diletta non sembra pronta ad aprirsi totalmente e parlare di questa storia, forse anche per le ferite che ancora porta dopo la rottura del suo rapporto con Can Yaman.

Diletta Leotta, ancora non pronta ad ufficializzare la sua presunta storia d’amore

La vacanza è stata praticamente in incognito ed infatti la bellissima conduttrice si è fatta scortare fino sotto l’ aereo per non attirare le attenzioni dei curiosi. Giacomo cavalli, a inizio maggio, è stato immortalato in qualche immagine vicino alla conduttrice. Lui è un modello è un imprenditore d Brescia che ha ereditato dal papà, Beppe Cavalli, la passione per la vela. E’ più giovane di due anni rispetto alla Leotta, ma l’affiatamento tra i due sembra comunque ottimo.

Diletta recentemente ha rilasciato una dichiarazione alquanto criptica: “l’amore è imprevedibile, come la vita” e probabilmente si riferiva, tra le righe, al nascere di questa nuova relazione. Per il momento non è ancora arrivata l’ufficializzazione, ma i follower continuano a seguire le loro vicende da lontano.

La foto prorompente che ipnotizza i suoi follower

In questi giorni la conduttrice é volata a Napoli per un impegno lavorativo. Il suo ruolo è stato quello di commentare le partite degli azzurri ma è stata anche l’occasione per concedersi qualche passeggiata nell’incantevole capoluogo partenopeo. In uno dei suoi ultimi post si è fatta fotografare su una terrazza panoramica dal quale, alle sue spalle, si scorge la bellezza del vulcano Vesuvio simbolo della città campana.

Il panorama è spettacolare, ma lo è ancor di più il soggetto in primo piano. Diletta infatti appare in una forma smagliante mentre sorride all’obiettivo. Indossa una minigonna attillatissima a quadretti e un micro top di filo che a stento le contiene le forme.

Il seno sembra strabordare, ma d’altronde le sue curve sono note per la capacità di togliere il fiato agli utenti di Internet. Il web si scatena in numerosi commenti e apprezzamenti soprattutto per la sua presenza fisica che non può fare a meno di essere notata. Chissà quanti altri tifosi e fan saranno accorsi sul posto per ammirare la splendida conduttrice in tutta la sua bellezza abbagliante…