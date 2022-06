Riconoscete questa bambina? Oggi è una delle conduttrici più famose e affascinanti della Tv

Oggi 64enne, si mostra sempre in splendida forma. Debutta in televisione alla fine degli anni settanta. Avete capito chi è?

Fin da piccola, non ha mai temuto le polemiche. Anzi, le ha affrontate con il sorriso che ha oggi e con il sorriso che mostra in questa foto. Siamo di fronte a una delle donne più famose della televisione italiana. Amata, odiata, stimata, disprezzata. Si parla spesso di lei. Grazie alla sua personalità.

Un caratterino che dimostrava fin da bambina. In questa foto, infatti, il nostro personaggio misterioso mostra quel sorriso furbetto che l’ha resa famosa nel corso di una carriera lunga trent’anni.

Nella foto la vediamo con un vestitino chiaro e i capelli lunghi fino alle spalle, fermati, lateralmente, da un grazioso fermaglio. Così come è graziosa la nostra bimba misteriosa.

Oggi 64enne, si mostra sempre in splendida forma. Debutta in televisione alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 (poi divenuta Canale 5). Gli inizi sono caratterizzati anche da alcuni ruoli cinematografici. Ma capisce ben presto che la sua strada è la televisione.

Proprio in televisione, infatti, diventerà una vera e propria diva. Adorata da molti, moltissimi. I suoi programmi, infatti, fanno sempre il pieno di ascolti. Ma non mancano i suoi detrattori. Non avete capito di chi si tratta? Impossibile!

Chi è la bimba misteriosa?

Stiamo parlando, chiaramente di Barbara D’Urso, la Barbara nazionale. In particolare, sulle reti Mediaset, è sempre la regina della televisione commerciale. Conduce diverse edizioni del “Grande Fratello”, nonché altri reality show, spettacoli di intrattenimento e, dal 2008, programmi di infotainment. In particolare “Domenica Live” e “Non è la D’Urso”. Programmi che spesso sono stati tacciati di tratti trash e strappalacrime.

Signora incontrastata della televisione commerciale. Talvolta populista, altre volte nazionalpopolare. In tanti, spesso, hanno infatti contestato il suo modo di fare televisione. A volte fondato sul sensazionalismo o su quella che, negli anni, è stata definita “tv del dolore”. Ma Barbara D’Urso va avanti e continua a essere l’alter ego di Mediaset di Mara Venier per quanto concerne i programmi domenicali.

Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ma, a breve, cambia canale. La nostra Barbara nazionale, infatti, è alla guida della nuova edizione de “La pupa e il secchione” su Italia 1.

Una nuova avventura per lei che ha superato e supera, spesso, anche le polemiche sul suo modo nazionalpopolare di fare televisione. Barbara D’Urso tira dritto, incurante delle polemiche. Sfreccia sulla cresta dell’onda del successo da decenni ormai. Proprio con lo stesso sorriso che aveva da bambina.