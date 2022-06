Cristina Buccino, le foto sono quasi illegali | Il bikini è poco più che un intreccio di filo

Pochi laccetti intrecciati coprono (non troppo) le forme dell’influencer. E lei si mostra tanto col suo lato a, quanto con quello b…

Nella sua attuale attività – quella di influencer – eccelle decisamente. Riesce a farlo soprattutto grazie a foto come queste. Cristina Buccino sui social network è una vera e propria celebrità. Uno degli ultimi post pubblicati su Instagram ha ampiamente superato i 60mila like. E, in effetti, non poteva essere altrimenti…

Ne ha fatta di strada dalla nativa Castrovillari, centro in provincia di Cosenza di circa 20mila anime. Cristina Buccino, ormai, si muove negli ambienti dello spettacolo e del jet set. Lo fa, evidentemente, grazie alla sua avvenenza. Oggi, infatti, è una delle influencer più famose, avendo circa 3 milioni di followers sul proprio profilo Instagram.

E’ stata notata per la prima volta da un fotografo e da allora si è concentrata sulla carriera di modella, che l’ha fatta accedere al mondo dello spettacolo. Questo grazie a un fisico capace di colpire l’attenzione, essendo peraltro alta più di un metro e settanta centimetri.

Oggi, avendo da poco compiuto 36 anni, Cristina Buccino è lanciatissima nella sua carriera che si dipana non solo online. Ha esordito infatti in TV con il programma “Tutto X Tutto” su Rai1, passando poi a Rai2, nel programma di Gene Gnocchi, “Artù”. Si fa notare definitivamente partecipando al programma “Veline” di Mediaset, dove riesce ad arrivare in finale. Partecipa poi all’Eredità, vestendo i panni della professoressa, fino al 2012.

Cristina Buccino, il costume è un filo intrecciato

Ma negli anni le partecipazioni televisiva si susseguono, con la sublimazione che arriva con lo sbarco a “L’isola dei famosi”. Tifosissima della Juventus, negli anni le sono stati attribuiti diversi flirt con uomini famosi. Ma Cristina li ha smentiti quasi tutti.

Non si cura delle chiacchiere e tira dritto per la sua strada, soprattutto sui social dove è una vera e propria celebrità. Prova ne sia il suo seguitissimo profilo Instagram, che ospita spesso delle foto che lasciano i maschietti a bocca aperta. La nostra Cristina, infatti, è assolutamente generosa nel mettere in mostra le sue forme assai generose.

Come avviene in uno degli ultimi post pubblicati. Le foto ritraggono la nostra Cristina Buccino a Ibiza, meta preferita tra i vip, da sempre. Il set sembra essere quello di un resort di lusso e l’influencer calabrese si trova a bordo piscina, mostrandosi con un bikini che definire succinto è usare un enorme eufemismo. Pochi laccetti intrecciati coprono (non troppo) le forme dell’influencer. Che, ovviamente, non disdegna di mostrarsi, tanto col suo lato a, quanto con quello b…