Le Donatella, impossibile sceglierne una | Le foto in costume hanno infiammato i social

Le gemelle più amate e seguite del web stanno infiammando i social con i loro ultimi scatti. Le Donatella si sono concesse una vacanza nella bellissima Sicilia, che hanno voluto condividere con i followers.

Classe 1993, Giulia e Silvia Provvedi si sono fatte conoscere dagli spettatori nel 2012, quando all’età di 19 anni hanno deciso di partecipare al talent show “X Factor”,formando un duo musicale.

Le due gemelle si sono presentate come “Prov Destination” e, dopo aver fatto colpo sui giudici, sono riuscite ad entrare nella categoria “gruppi vocali”. Il nome “Donatella” è stato scelto da Arisa, in onore della celebre cantante di cui Giulia e Silvia hanno rivelato di essere ammiratrici, Donatella Rettore.

La carriera tra musica e televisione

Una volta conclusa l’esperienza di “X Factor”, le Donatella hanno pubblicato il loro album d’esordio, dal titolo “Unpredictable”, seguito dall’uscita del singolo “Scarpe Diem” realizzato in collaborazione con il rapper Fred De Palma.

Nel 2015 Giulia e Silvia hanno partecipato al reality show “L’Isola dei famosi” uscendone vincitrici. Grazie alla trasmissione le due gemelle hanno guadagnato una grande popolarità, che le ha portate ad apparire in diversi programmi in qualità di ospiti. Tra questi “Grand Hotel Chiambretti”, “Colorado” e “Caduta Libera”. Inoltre sono partite per un tour nelle varie discoteche del paese.

A distanza di qualche hanno le Donatella sono tornate sul piccolo schermo in veste di concorrenti di “Dance Dance Dance”, raggiungendo il secondo posto. Il talent show è stato seguito dall’ingresso nella casa del “Grande Fratello VIP”.

Nel corso della loro carriera, non sono rimaste estranee al mondo del gossip. Giulia, a partire dal 2017, ha attirato diversi rumors intorno alla sua relazione tormentata con Pierluigi Gollini, portiere dell’Atlanta.

Silvia, da parte sua, è finita al centro delle cronache rose per via della sua storia con Fabrizio Corona, terminata nel 2018. Successivamente si è legata a Giorgio De Stefano, soprannominato Malefix, imprenditore attualmente imputato per associazione mafiosa. Insieme a quest’ultimo è diventata mamma di Nicole.

Le foto dalla Sicilia

Silvia e Giulia sono molto unite: oltre a condividere la carriera nel mondo dello spettacolo, le due gemelle appaiono sempre insieme, anche nelle foto pubblicate dal profilo Instagram usato da entrambe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LE DONATELLA (@ledonatellaofficial)

In questi giorni, le Donatella si sono concesse un po’ di relax, approfittando della bella stagione per godersi la bellissima Sicilia.

Le due hanno deciso di condividere le loro vacanze con i followers, con degli splendidi scatti che stanno infiammando i social. “Foto preferita?” hanno domandato ai fan. Ma è impossibile sceglierne una: le gemelle, estremamente sensuali con i loro costumi, hanno stregato tutti.