Pornhub cambia tutto! Ecco cosa sta succedendo alla piattaforma per adulti

Da sempre, Pornhub incarna la trasgressione davanti al proprio computer. Ma ora i tanti fan del sito per adulti tremano

Sistematicamente nella top ten dei siti più visitati al mondo, per Pornhub ora è in atto una vera e propria rivoluzione, le cui conseguenze sono, per ora inimmaginabili. Ecco cosa sta succedendo al colosso del porno online. Come reagiranno gli utenti?

Come detto, siamo di fronte, sostanzialmente, a uno dei siti più visitati al mondo. E non solo con riferimento al settore pornografico. Da sempre, Pornhub incarna la trasgressione davanti al proprio computer. Un brand che è riuscito a travalicare i tabù che, da sempre, circondano il mondo del sesso e del porno. Ed è entrato nell’immaginario collettivo.

Molti di voi ricorderanno l’iniziativa di sbloccare dei contenuti a pagamento nei difficili mesi vissuti dal mondo all’inizio del 2020, con il lockdown. I ricavi hanno raggiunto un picco di circa 460 milioni di dollari nel 2018 e i margini di profitto si sono talvolta avvicinati al 50%. Ma è stata poi portata sull’orlo del collasso alla fine del 2020 dopo che il suo sito di punta Pornhub e’ stato tagliato fuori dal circuito di pagamenti Mastercard e Visa a seguito di indagini che hanno individuato contenuti illegali sulla piattaforma.

Ora, però, il colosso, che controlla anche RedTube e YouPorn, è al centro di uno scandalo, che non sappiamo che tipo di conseguenze potrà avere. Quel che è certo è al suo interno una rivoluzione è già in atto.

Bufera su Pornhub

Travolto dalle accuse per aver permesso la pubblicazione di video di rapporti sessuali non consensuali e con minorenni, Pornhub perde anche la sua leadership. I due top manager della società che controlla il sito hanno infatti lasciato i loro incarichi. Si tratta dell’amministratore delegato Feras Antoon e del chief operating officer David Tassillo.

Le uscite non sarebbero legate alle accuse contro MindGeek per aver consentito la pubblicazione dei video. La società è stata oggetto di diverse azioni legali negli ultimi anni, di una delle ultime in California dove è stata accusata di aver disseminato pedopornografia e violato le leggi federali.

MindGeek, che ha sede in Lussemburgo e possiede anche società di produzione di film per adulti, e’ stata coinvolta in pesanti controversie negli ultimi anni. L’amministratore delegato Feras Antoon e il chief operating officer David Tassillo, comunque, secondo quanto si apprende, restano azionisti dell’azienda.

Secondo alcune accuse, che risalgono all’anno scorso, MindGeek avrebbe violato le leggi federali sul traffico sessuale e la pornografia infantile consentendo ai suoi utenti di pubblicare video pornografici con persone di età inferiore ai 18 anni. MindGeek ha negato queste accuse. L’azienda pensa ora ad un cambio di leadership considerando anche il fatto che gli ultimi anni sono stati difficili per il mondo del cinema per adulti, in cui MindGeek è un attore incredibilmente potente.