Aida Yespica, stravolge la sua vita | Il grande successo ha lasciato tutti a bocca aperta

Anche questa volta la modella venezuelana riesce a stupire. Nessuno si aspettava un successo simile. Ma del resto con le sue forme ed il ritmo nel sangue non poteva essere diversamente

Ancora una volta la donna è riuscita a lasciare tutti a bocca aperta, pur usando un tipo di bellezza di verso dal solito. Ora anche la sua voce fa effetto su chi ama un determinato tipo di musica, sorprendendo chiunque avesse pensato il contrario in merito. Ovviamente, anche ciò che mostra nel video ha lasciato molti senza fiato, anche se passando in secondo piano, visto che la canzone è molto orecchiabile e, chissà, magari potrà divenire un tormentone.

Lei è la famosissima modella venezuelana che ha sbaragliato la concorrenza nel mondo delle showgirl del nostro paese. Molto amata e apprezzata dai suoi follower, decide sempre di accontentarli con degli scatti mozzafiato, che condivide sul proprio profilo di Instagram. La loro risposta è di continua ammirazione nei suoi confronti, verificabile dai like che riceve e i migliaia di commenti sotto i post.

Il mondo musicale non è mai stato del tutto lontano dal suo modo di essere, dato che ha sempre mostrato in tv le sue doti da ballerina. Stessa cosa fa ora, dato che ammalia chiunque la veda interpretare le parole della canzone in un balletto musicale nel video ufficiale del pezzo. Il tutto è un mix di note ben suonate in stile reggateon, un’ottima voce e movenze sensuali, che con la calda estate in atto non possono che avere successo.

I dettagli della canzone estiva di Aida Yespica

Nella battaglia fra le varie canzoni in lizza come tormentone estivo, la showgirl ha deciso di partecipare su una lussuosa Bugatti. Proprio la marca della famosa macchina a stile italiano è il titolo della sua canzone. Parla di una donna in giro per Miami, mentre la guida e condivide i video realizzati all’interno dell’abitacolo.

“Todo me miran”, afferma la donna, che gira per tutta la notte per la città. Eppure, vi è sempre una scena che ritorna, inerente a una relazione con qualche partner, ma sembra sia all’inizio.

“La chimica letale e fatale”, mentre gli occhi di qualcuno la guardano con voglia di avere qualcosa di più di un’amicizia. Insomma, il suo solito stile moderno e ricco di sensualità, che non può che far impazzire i suoi follower, hanno già posto più di 8 mila like al video condiviso.